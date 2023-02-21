По Туреччині знову вдарив землетрус: влада Анталії попередила туристів

Увечері в понеділок Туреччина пережила черговий удар стихії — в провінції Хатай, яка вже постраждала від землетрусу, були зафіксовані нові сильні поштовхи, наслідком яких стали руйнування і людські жертви. Варто зазначити, що цього разу тривога дісталася і курортної Анталії: на головному курорті Туреччини відчувалися поштовхи, а туристів і місцевих жителів влада офіційно попередила триматися подалі від берегової лінії, побоюючись загрози цунамі. Попередження протрималося кілька годин. Турецькі експерти продовжують побоюватися, що наступний удар стихії може бути завданий вже поблизу курортного узбережжя. Втім, у вівторок вранці нові землетруси вдарили трохи далі від Анталії – у Сирії та Іраку. Проте всі вчені сходяться на думці, що Анталія, і особливо Стамбул – чекає незавидна доля – вони будуть зруйновані.

«Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD) повідомило про другий, зареєстрований о 20:07 за місцевим часом землетрус у турецькій провінції Хатай, магнітуда склала 5.8», – повідомляють турецькі ЗМІ. У цьому раніше магнітуду визначили як 6.4. Місцеві спостерігачі, серед них кореспондент телеканалу CNN Türk повідомив про відчутні поштовхи та наявність руйнувань. На даний момент відомо, що 3 людини загинули, 213 постраждали — про це повідомили в МВС Туреччини. Ще кілька людей загинуло у сусідній Сирії.

Додамо ще один тривожний сигнал: цього разу стихійне лихо спричинило попередження для Анталії. Влада курорту зажадала від туристів та місцевих жителів триматися подалі від берегової лінії після нових землетрусів через ризик виникнення цунамі після підземних поштовхів у турецькій провінції Хатай. Попередження “протрималося” кілька годин, після чого віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив про відсутність загрози – підйом води не став критичним.

Поки що в Анталії запевняють, що туристам нічого не загрожує. Паніки на курорті не відзначено, і в Туреччині сподіваються, що всі ці обставини не вміщують початку сезону.

Фахівці, проте, дають аж ніяк не заспокійливі прогнози. Так, нещодавно сейсмолог, член Академії наук Туреччини, професор Наджі Герюр, заявив, що в зоні ризику може опинитися турецька провінція Адана — зазначимо, що теж розташована на узбережжі, це практично «сусідна» з Анталією затока. Також ризик великий і Кіпру. Експерт пояснив, що при землетрусі відбувається викид енергії в одному кінці розлому, але частина накопичується і переноситься в другий кінець розлому. Він нагадав, що після лих у Кахраманмараші фахівці заявляли про можливу загрозу для Адана та Хатая. Герюр заявив, що очікує на землетрус в Адані, який «розрядить» цю напругу. У зоні ризику може опинитися і Кіпр.