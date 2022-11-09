Одна з найбагатших турецьких жінок трагічно загинула на круїзному лайнері в Тихому океані

Відома в Туреччині бізнесмен Ділек Ертек, яка більше 20 років була дистриб’ютором ювелірного бренду Tiffany в республіці, впала з балкона круїзного судна на Таїті, куди вирушила у відпустку. Відомо, що жінка зникла у водах моря. Поліцією висунуто версію про вбивство.

Інцидент стався ще 26 жовтня, проте стало відомо про нього тільки зараз, оскільки весь цей час велися пошуки 63-річної туристки, що зникла. Паралельно правоохоронці вели розслідування, запідозривши сина у причетності до зникнення бізнес-леді.

Згідно з новинами, опублікованими в Turizmguncel, саме він повідомив службу безпеки про зникнення власної матері. Перевіривши записи з камер відеоспостереження, поліція знайшла той момент, коли жінка впала за борт, проте залишилося за кадром, як саме це сталося і чи хтось був причетний до цього. У той же час родичі турчанки, що зникла безвісти, повідомили, що вона не вживала алкоголь і щоб випасти з балкона, їй довелося б забратися на перила. На їхню думку, вона навряд чи була здатна на таке.

Під час пошукових робіт, які тривають уже два тижні, тіло туристки не було виявлено. Вже відомо, що син відомої турки, який прямував разом з нею у відпустку на Таїті, подав до суду на круїзну компанію.

Тіффані та Ко. спеціалізується на розкішних ювелірних виробах та спеціальних товарах зі штаб-квартирою на П’ятій авеню у Манхеттені. Тут продаються ювелірні вироби, срібло, порцеляна, кришталь, канцелярські товари, парфумерія, пляшки з водою, годинники, особисті аксесуари та вироби зі шкіри. Станом на 2018 рік Tiffany має 93 магазини в США і 321 магазин по всьому світу.