Обсяг доходів від туризму в Туреччині в III кварталі досяг 11,4 млрд доларів

Доходи Туреччини від туризму у третьому кварталі поточного року становили 11 млрд 395 млн 117 тис. доларів. Про це повідомляє у четвер Інститут статистики Туреччини (TÜİK).

За даними TÜİK, 78 відсотків надходжень від туризму (без урахування витрат на мобільний зв’язок, пересування та послуги яхтових портів) забезпечили іноземні туристи, 22 відсотки – громадяни Туреччини, які прибули до країни з-за кордону.

При цьому 9 млрд. 63 млн. 42 тис. доларів з надходжень у липні-вересні припадає на особисті витрати, а 2 млрд. 332 млн. 75 тис. доларів – на турпакети.

Середні витрати одного туриста на добове проживання у зазначений період склали 74 долари, зокрема іноземців – 78 доларів, а громадян Туреччини, які проживають за кордоном – 61 долар.

Число відвідувачів, що виїхали з Туреччини, склало 13 млн 640 тис. 672 особи. З них 84 відсотки склали іноземці (11 млн 457 тис. 951 особа), а 16 відсотків – турецькі громадяни, які проживають за кордоном (2 млн 182 тис. 721 особа).

У звітний період 76,8 відсотка іноземних гостей відвідали Туреччину переважно з метою «подорожей, розваг, спортивних та культурних заходів».

На другому місці – «відвідування родичів та друзів» – 15,9 відсотка, а «поїздки з діловою метою (конференція, зустріч, робота тощо)» – на третьому місці – 2,7 відсотка.

Число турецьких громадян, які виїхали за кордон у третьому кварталі, становило 873 027 осіб. Їхні середні витрати становили 669 доларів на людину.