Турция заработала 11 млрд долларов от туризма в ІІІ квартале

Доходы Турции от туризма в третьем квартале текущего года составили 11 млрд 395 млн 117 тыс. долларов. Об этом сообщает в четверг Институт статистики Турции (TÜİK).

По данным TÜİK, 78 процентов поступлений от туризма (без учета расходов на мобильную связь, передвижение и услуги яхтовых портов) обеспечили иностранные туристы, 22 процента – граждане Турции, прибывшие в страну из-за рубежа.

При этом 9 млрд 63 млн 42 тыс. долларов из поступлений в июле-сентябре приходится на личные расходы, а 2 млрд 332 млн 75 тыс. долларов — на турпакеты.

Средние расходы одного туриста на суточное проживание в указанный период составили 74 доллара, в частности иностранцев — 78 долларов, а граждан Турции, проживающих за границей — 61 доллар.

Число выехавших из Турции посетителей составило 13 млн 640 тыс. 672 человека. Из них 84 процента составили иностранцы (11 млн 457 тыс. 951 человек), а 16 процентов – турецкие граждане, проживающие за рубежом (2 млн 182 тыс. 721 человек).

В отчетный период 76,8 процента иностранных гостей посетили Турцию в основном с целью «путешествий, развлечений, спортивных и культурных мероприятий».

На втором месте — «посещение родственников и друзей» — 15,9 процента, а «поездки с деловой целью (конференция, встреча, работа и т. д.)» — на третьем месте – 2,7 процента.

Число турецких граждан, выехавших за границу в третьем квартале, составило 873 027 человек. Их средние расходы составили 669 долларов на человека.