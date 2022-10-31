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Названо ще одну причину підвищення цін на тури до Туреччини

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо ще одну причину підвищення цін на тури до Туреччини

Ціни на проживання в готелях Туреччини та турпакети можуть знову підвищитися. Причина цього — підвищення тарифів на електроенергію, повідомляє Dip.org.ua.

Очікується, що вже до січня тариф зросте втричі до поточних розцінок, які й так сильно зросли з початку року.

Зараз ціна на електрику в Туреччині для готелів складає 1,3 ліри за кіловат. Однак у приводі для паніки повідомлення від місцевої основної енергетичної компанії Enerji SA стверджується, що до кінця року ціна зросте на 100 відсотків — до 2,6 ліри, а в січні ще раз, склавши 3,6 ліри.

При цьому готельєри нагадують, що на них, як і раніше, висять “ковідні” та інші кредити, які вони змушені виплачувати.

Крім того, раніше повідомлялося, що з січня з туристів у готелях стягуватимуть ще 2 відсотки у вигляді “податку на проживання”.

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