Сьогодні на сході Туреччини стався сильний землетрус, повідомила Служба з надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій з посиланням на Associated Press.

Землетрус магнітудою 5,2 стався в місті П’ютург округу Малатья о 17.02 за місцевим часом, повідомила Турецька служба з надзвичайних ситуацій (AFAD). Глибина землетрусу становить 6,7 кілометра.

В AFAD заявили, що повідомлень про травми або серйозні пошкодження не надходило.

«Поки що ми не отримали жодних негативних сигналів. Наші групи продовжують проводити перевірки на місцях», – заявив Анатолійському державному агентству губернатор Малатьї Айден Баруш.

Міністр навколишнього середовища та урбанізації Мурат Курум заявив у Twitter, що уряд Туреччини уважно стежить за ситуацією.

Раніше Євро-середземноморський сейсмологічний центр повідомив про землетрус магнітудою 5,6 та глибиною 2 кілометри, а згодом скоригував магнітуду 5 та глибину – 7 кілометрів.

Туреччина розташована на великих лініях розломів, і землетруси тут часті.