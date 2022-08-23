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ТуреччинаТуризм

На пляжі Анталії насуваються водорості-вбивці

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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З курортної провінції Анталія надійшла погана новина – у Середземному морі поруч із узбережжям Туреччини почали поширюватися так звані «водорості-вбивці». Вони входять до числа інвазивних видів у Середземномор’ї, і погрожують витіснити багато корисних видів, насамперед корисних морських водоростей, відомих як «легені Середземномор’я», повідомив Ahaber з посиланням на професора та викладача факультету аквакультури університету Акденіза доктора Мехмета Гекоглу.

Після чергового занурення на популярному узбережжі Коньяалти в Анталії вчений розповів про тривожні ознаки розростання чужорідного вигляду та погіршення стану улюбленого туристами моря: «Їх називають видами, що «вторглися». Вони розвиваються дуже швидко та витісняють інші види. Ми бачимо, що деякі з місцевих видів водоростей починають зникати».

Серед інвазивних видів, які останніми роками поширилися у Середземному морі, – це, наприклад, риба-фугу, а також деякі рослини. Водорості Caulerpa taxifolia, вперше помічені тільки в одному місці в затоці Анталії в 1995 році, так звані водорості-вбивці в наші дні поширилися на 20 кілометрів. Тривога вчених з’явилася не на порожньому місці: цей тип водоростей не дарма називають убивцями — вони блокують довкілля інших істот, поширюються дуже швидко, тому що їх не їдять більшість живих морських істот.

Ці рослини мешкають у затоці Анталії на глибині від 12 до 35 метрів, також є загрозою для морських водоростей виду Posidonia Oceanica – ендемічний вид морських водоростей, відомий як «легені Середземномор’я». Чужорідний вигляд заважає проводити фотосинтез. Професор сказав, що середземноморська екосистема зазнає змін у тваринному та рослинному значенні.

Нагадаємо, минулого року курортні пляжі Туреччини атакували слиз, який заважав туристам купатися. Якщо негативний сценарій у майбутньому реалізується, анталійське узбережжя покриється водоростями, вода перестане бути чистою і слиз стане постійним явищем у пляжних регіонах країни. Така перспектива навряд чи потішить відпочиваючих.

Раніше DIP писав, що «В Анталії туристи, що купаються, підняли паніку після численних укусів риб».

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