Море почало затоплювати прибережне місто Туреччини

Глобальні геологічні наслідки землетрусу в Туреччині турецькі готелі та пляжі ризикують зазнати вже найближчим часом. Так оцінили песимістичні експерти ситуацію в турецькій провінції Хатай, яка постраждала від землетрусу: там море почало затоплювати прибережне місто Іскендерун.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, море почало підніматися з вівторка, 7 лютого. На даний момент, як фіксують експерти, вода піднялася на кілька метрів, основне піднесення води спостерігалося в районі порту. На бульварі Мете Аслан вода розлилася на 200 метрів, частину доріг підтоплено, до житлових будинків вода поки не дійшла, проте частина джерел уже повідомляють про евакуацію населення з районів, що загрожують.

Усе питання, про яке зараз у турецьких ЗМІ сперечаються експерти, які будуть наслідки. Частина експертів посилається на те, що підйом моря — це тимчасове явище після землетрусів. Проте нагадаємо: катастрофічний землетрус у Туреччині стався у найнебезпечнішому в сейсмологічному плані районі регіону — у місці зіткнення чотирьох плит – Анатолійської, Арабської, Євразійської та Африканської. І за даними експертів, землетрус «зрушив» усю Туреччину на цілих 3 метри, причому на південний захід. Про це заявив італійський професор-геолог Карло Доніолі.

Зазначимо, що українським туристам місто Іскендерун практично невідоме — багато хто вперше почув про нього після новин про землетрус, який також спричинив сильну пожежу в порту міста. Він розташований на півдні Туреччини, недалеко від кордону із Сирією, на тому ж Середземному морі, що й улюблена нашими туристами Анталія… Щоправда, відстань між містами по дорозі становить понад 730 км, проте якщо підйом моря і справді викликаний «довготривалими» екологічними процесами — для Анталії і, до речі, не так далеко розташованого Кіпру, є певний ризик.