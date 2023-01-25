Як пишуть турецькі ЗМІ, гірськолижні курорти Туреччини страждають від відсутності снігу та туристів. На більшості зимових курортів країни досі не відкрито сезону.

Через аномально теплу та безсніжну погоду курорти фіксують суттєвий спад турпотоку, туристи масово скасовують броні в готелях.

На курортах Паландокен і Карталка сезон повинен був початися ще в грудні, проте траси там все ще непридатні для катання.

В Улудазі, за даними Турецької асоціації викладачів лиж та сноуборду, майже повна відсутність снігу спостерігається вперше за 38 років, хоча рясні снігопади очікувалися тут ще на початку грудня.

Туристи можуть кататися лише на трасах у Карталкаї, але й там сніг штучний, а відкрито лише половину з 25 спусків.

При цьому іншим гірськолижним курортам пощастило трохи більше: в Ерджієсі туристів приймають з кінця грудня, там пройшли навіть змагання сноубордистів. Готелі курорту заповнені на 80%.

За даними метеорологів, сніг на лижних курортах може пройти не раніше ніж у вихідні.