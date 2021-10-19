Готелі Туреччини зробили заяву про долю системи «Все включено»

Відмовлятися від системи «все включено» в Туреччині не мають наміру – це значить втратити серйозну конкурентну перевагу. Однак необхідно зробити так, щоб ця система приносила максимум доходу. Така позиція озвучена в заяві президента Середземноморської асоціації туристичних готельєрів та операторів (AKTOB), професійної організації готельєрів в регіоні Еркан Ягджі.

Як прокоментував експерт в інтерв’ю турецькій газеті Hürriyet Akdeniz дебати про систему «все включено», яка піддається критиці з різних сторін, тривають. «Але кожен раз заявляти «давайте припинимо, давайте заборонимо»- марно. Це та система, яка вже міцно існує в світі. І ми в числі країн, які найкраще впроваджують цю систему. Більш того, міжнародні готельні компанії почали пропонувати «все включено» у вигляді пакету. Нам доведеться виходити з реалій, що «все включено» – це система, яка існує в цьому світі, а не застосовується тільки в Туреччині», – заявив пан Ягджі.

При цьому він підкреслив, що «турецький» турист – не в останню чергу, турист, який їде саме на «все включено», і простою забороною тут нічого не зміниш. «Наші гості вимагають комплексної системи, і ми її впроваджуємо», – заявив він. Питання не в забороні – також підкреслює глава асоціації готельєрів – «реальний питання полягає в тому, чи отримаєте ви гроші за систему, яку ви пропонуєте».

«При плануванні туризму ми враховуємо як дохід, так і кількість туристів. Наші основні елементи – це різноманітність продуктів, різноманітність ринку і просування. Система «все включено» не повинна бути тягарем для галузі, тобто система повинна приносити гроші», – резюмував пан Ягджі.