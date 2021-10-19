Отели Турции сделали заявление о судьбе системы «Все включено»

Отказываться от системы «все включено» в Турции не намерены — это значит потерять серьезное конкурентное преимущество. Однако необходимо сделать так, чтобы эта система приносила максимум дохода. Такая позиция озвучена в заявлении президента Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB), профессиональной организации отельеров в регионе Эркан Ягджи.

Как прокомментировал эксперт в интервью турецкой газете Hürriyet Akdeniz дебаты о системе «все включено», которая подвергается критике с разных сторон, продолжаются. «Но каждый раз заявлять «давайте прекратим, давайте запретим»- бесполезно. Это та система, которая уже прочно существует в мире. И мы в числе стран, которые лучше внедряют эту систему. Более того, международные гостиничные компании начали предлагать «все включено» в виде пакета. Нам придется исходить из реалий, что «все включено» — это система, которая существует в этом мире, а не применяется только в Турции», — заявил Ягджи.

При этом он подчеркнул, что «турецкий» турист — не в последнюю очередь, турист, который едет именно на «все включено», и простой запретом здесь ничего не изменишь. «Наши гости требуют комплексной системы, и мы ее внедряем», — заявил он. Вопрос не в запрете — также подчеркивает глава ассоциации отельеров — «реальный вопрос заключается в том, получите ли вы деньги за систему, которую вы предлагаете».

«При планировании туризма мы учитываем как доход, так и количество туристов. Наши основные элементы — это разнообразие продуктов, разнообразие рынка и продвижения. Система «все включено» не должна быть бременем для отрасли, то есть система должна приносить деньги», — резюмировал господин Ягджи.

Источник: Турпром