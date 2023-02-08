Дорога іноземних туристів до Туреччини стала довшою, і наслідки цього можуть стати для туризму трагічними

Катастрофічне землетрус у Туреччині стався в найнебезпечнішому в сейсмологічному плані районі регіону — на місці зіткнення чотирьох плит — Анатолійської, Арабської, Євразійської та Африканської. І за даними експертів, землетрус «зрушив» усю Туреччину на цілих 3 метри, причому на південний захід. Про це заявив італійський професор-геолог Карло Доніолі. Для авіаційних швидкостей таке збільшення дороги, звичайно, помітно. Набагато важливіше те, що таку ситуацію, за словами професора, точніше назвати «мегаземлетрусом», і якими будуть його наслідки, ніхто не знає.

Нагадаємо, Італія, яка «мешкає на вулкані» в буквальному сенсі — саме на її території знаходяться найславетніші та найдіючіші європейські вулкани Везувій та Етна — вкрай швидко відреагувала на землетрус у Туреччині. Зокрема, попередженням про цунамі, яке пізніше було знято. Місцеві сейсмологи також почали активно коментувати турецький землетрус. Поки що висновок професора-геолога такий: Анатолійська плита перемістилася приблизно на три метри в південно-західному напрямку по відношенню до Аравійської плити. При врахуванні того, що звичайний геологічний рух площею не перевищує 2-3 міліметри на рік, а сильні землетруси викликали переміщення близько 30 см, нинішню ситуацію – з орієнтовним зміщенням Туреччини на три метри внаслідок активізації розлому завдовжки не менше 150 км – можна назвати мегаземлетрусом. І наслідки цього, заявив пан Доніолі, можуть бути дуже довгими та трагічними. Навіть для туризму.

Нагадаємо, у понеділок цілих два землетруси сталися на півдні Туреччини та на півночі Сирії, причому з дуже значною силою, досягнувши магнітуди 7.8 та 7.5 за шкалою Ріхтера. Як заявив Карло Дольоні, президент італійського Національного інституту геофізики та вулканології, два землетруси є частиною єдиної сейсмічної послідовності. Відбулося горизонтальне ковзання Анатолійської плити на південний захід по відношенню до Арабської. «Це породило тип розлому, який сейсмологи називають «неглибоким транскурентним» із гіпоцентром, тобто глибоким місцем виникнення, на глибині від 15 до 20 кілометрів», – розповів професор. У результаті руху залучена територія довжиною 190 кілометрів і шириною 25 кілометрів. Два основних поштовхи — це лише найсильніші піки, земля продовжує трястися і руйнуватися, малих поштовхів сейсмологи нарахували вже близько 200 лише за перші години.

Але головна нагода для тривоги в іншому. Ситуація може прийти до прояву свого роду затяжної «сейсмічної епідемії», заявив професор. У цьому випадку неспокійна сейсмічна обстановка може тривати в Туреччині як дні, так і місяці, якщо не роки, як це траплялося в деяких випадках у минулому. “Передбачити неможливо, але поки накопичена енергія не буде вивільнена, явище не зупиниться”, – додав пан Доніолі. Він також пояснив читачам, що енергія, що вивільняється, виявилася приблизно в 500 разів вищою, ніж землетрус в Аматричі 2016 року, і в 30 разів вищою, ніж в Ірпінії в 1980 році.