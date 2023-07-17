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Червона спека дісталася Туреччини накривши туристів: вже поставлено сумні рекорди

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Аномальна спека дісталася Туреччини, накривши туристів: вже поставлено сумні рекорди

“Червоний” рівень спеки, що захлеснув Середземномор’я, накрив і Туреччину. Температура зашкалила за 40 градусів, туристи та місцеві жителі намагаються рідше вилазити з кондиціонованих приміщень — у результаті, як повідомляє видання Turkiye Turizm, вже поставлено сумні рекорди.

Так, побито рекорд споживання електроенергії у Туреччині (очевидно для живлення кондиціонерів), а також рекорд споживання води у Стамбулі. Крім того, за медичною допомогою у зв’язку з тепловим ударом звернулися майже півсотні людей — щоправда, переважно не на курортах.

Як пише видання, голова метеорологічної лабораторії обсерваторії Канділлі Університету Богазичі Аділь Тек, говорячи про спекотну погоду, яка посилила свій вплив у Туреччині останніми днями, туристів не заспокоює: «Ми будемо підвищення температури, принаймні 22-23 липня», – заявив він. Після цього видання наводить і сумні рекорди: днями було зафіксовано найвищий рівень споживання електроенергії в році зафіксовано в денному вираженні – 1 мільйон 77 тисяч 63 мегават-години, а також у Стамбулі відзначили найвище добове споживання води за весь час – 3 мільйони 550 тисяч 435 кубометрів напередодні.

Втім, нагадаємо, що багато європейських країн за рівнем спеки перевершили Туреччину. Відповідно до прогнозів про те, що температура повітря в Італії може досягти рекордних значень у вихідні, «червоні» попередження у вихідні пролунали майже у 20 містах В Афінах через сильну спеку на сієсту закрили Акрополь — подробиці читайте тут.

В Іспанії ж туристів налякали тим, що їм скоро доведеться тікати з пляжів. Причина — у «хвилі пекельного тепла», що накрила європейські курорти. Туристів попереджають, що температура біля поверхні землі досягла і навіть перевищила 60 ° C – це та температура, при якій цілком на пляжі можна спекти на піску яєчню. У повітрі очікується до +48 градусів.

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