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ТуреччинаТуризм

Анталію засипало снігом: туристи повідомили про 1,5 метрові кучугури

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Анталію засипало снігом: туристи повідомили про 1,5 метрові кучугури

Оригінальною туристичною пропозицією «поповнилася» турецька туристична провінція Анталія: сильні снігопади засипали гірські райони країни, куди почали їздити екскурсії. Туристи повідомили про 1.5 метрові кучугури, а місцеві метеорологи відзвітували, що в окремих місцях «сніговий покрив товщі, ніж в Альпах». Що повернуло “до життя” пропозицію оригінальних екскурсій.

Сильні снігопад, як повідомляють турецькі ЗМІ із посиланням на метеобюро Туреччини, накрив гірські райони провінції. Товщина снігу досягла 115 сантиметрів у Сакликенті та 1,5 метра на таких вершинах, як Карчукуру та гора Тунч у Бейдаґларі. Як заявили турецькі метеорологи, за кількістю снігу, що випав, гірські райони Анталії, а саме Сакликент і плато Різе-Чамлихемшин посіли перше місце в Європі, а товщина снігового покриву перевищила сніговий покрив в Альпах.

Це стало додатковою «пропозицією» для туризму, запевняють турецькі ЗМІ. Щоправда це стосується переважно місцевих «екстремалів», які вирушили до такої екзотики як піші походи снігом — у провінції є любителі такого виду спорту. Також туристам пропонували джип-тури та барбекю з видом на засніжені гори.

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