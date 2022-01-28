8 найдивовижніших напрямків для автоподорожі Туреччиною

З майже 8000 км берегової лінії та нескінченними просторами сільської місцевості, від суворих гір до пустель, Туреччина є ідеальним місцем для автоподорожей.

Від Середземного до Чорного моря країну перетинають автомагістралі, що добре обслуговуються, але вам захочеться з’їхати на невеликі дороги, щоб дістатися до багатих археологічних пам’яток і мальовничих ландшафтів Туреччини, а також насолодитися місцевою гостинністю.

У Туреччині багато невеликих регіональних аеропортів, тому більшість автомобільних поїздок можна проїхати від точки до точки на орендованому автомобілі та повернутися до Стамбула літаком, коли ви будете готові до вильоту додому.

Ось вісім чудових дорожніх поїздок Туреччиною, щоб розпалити ваш апетит до пригод.

Фракія та Північне Егейське море: найкраща дорожня подорож для вечерь та ресторанів

Початок – Стамбул; кінець – Ізмір; відстань – 880 км.

Ви можете проїхати цей маршрут за кілька днів, щоб встигнути відвідати історичні пам’ятки: поля битв у Галліполі, руїни Трої та її вражаючий музей, стародавній акрополь Бергама (Пергама) та величне класичне місто Ефес. Але краще не поспішати, по дорозі насолоджуючись розслабленими приморськими містечками, егейською кухнею та місцевими виноробнями.

Перервіть довгу дорогу зі Стамбула, зупинившись на ніч у виноробні Barbare біля Текірдагу, де серед виноградників, що розкинулися, можна зупинитися в бутіку. Продовжуючи рухатися на захід, ви побачите, що більша частина півострова Галліполі є національним парком з пишними лісами та відокремленими пляжами, а Чанаккале, розташований на іншому березі, – це приємне жваве місто та ворота у Трою.

На південь від Трої сядьте на автомобільну пором і вирушайте на ідилічний острів Бозчаада з його старовинними грецькими будинками, вишуканими ресторанами, пляжами та виноробнями. Прямуючи в Бергаму, зупиніться в симпатичних містечках Фоча або Айвалик, а потім вирушайте в Ізмір. Третє за величиною місто Туреччини не тільки знаходиться ближче до Ефесу, але й саме по собі є гідним місцем відпочинку, з багатошаровою культурою та кухнею з грецьким впливом.

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Лікійське узбережжя: найкраща автомобільна поїздка заради приголомшливих морських пейзажів

Початок – Даламан; Кінець – Анталія; Відстань – 337 км

Незважаючи на невеликі відстані, ця середземноморська подорож має бути неквапливою, і звивиста прибережна дорога між Патарою та Анталією подбає про те, щоб ви не поспішаючи проїжджали повз пам’ятки. Якщо красиві пляжі та бухти вздовж маршруту не спокусять вас частими зупинками та об’їздами, то численні археологічні руїни, розташовані в цьому районі, напевно, зроблять це.

Виїхавши з Даламана, зробіть зупинку на обід у порту Гьочок, а потім вирушайте до Фетхіє, де ви можете замовити одноденний круїз по блискучій затоці, відвідати стародавні скельні гробниці, що височіють над містом, або вирушити в похід до покинутого грецького села Кая. Якщо рухатися на південний схід, то дорога до довгого піщаного пляжу Патара усеяна стародавніми пам’ятками, включаючи Тлос, що височіє на пагорбі, стародавню лікійську столицю Ксантос, храми Летоона і відокремлену гірську пишність усипаної гробницями Пінари.

Якщо рухатися на схід, то спокійний Каш – це те місце, яке ви, можливо, ніколи не захочете залишати, з його чудовими видами на море та модними кафе, ресторанами та коктейль-барами. Скельні гробниці Мири, драматичні руїни та пляж Олімпосу, романтичний Фазеліс – ось лише кілька причин затриматися на шляху до жвавої Анталії.

Історична Анатолія: найкраща подорож стародавньою історією

Початок – Анкара; Кінець – Конья; Відстань – 692 км

Відвідування захоплюючого Музею анатолійських цивілізацій в Анкарі започаткує цю подорож у минуле. Після зупинки у старої цитаделі турецької столиці та мавзолею шанованого засновника країни Мустафи Кемаля Ататюрка настане час вирушити до Хаттуши, столиці древнього Хетського царства.

Ви можете провести кілька днів або тиждень, досліджуючи регіон Каппадокія на півдні, відомий своїми скельними утвореннями, печерними церквами та підземними містами, а також барвистими повітряними кулями, на яких туристи ширяють над усім цим. Міста Гереме і Ургюп є гарними відправними точками, тут є безліч готелів та ресторанів на вибір.

Перш ніж дістатися до Коньї, відомої своїми реліквіями епохи сельджуків і суфійською спадщиною, зупиніться в Чаталхейку – розкопки в цьому неолітичному поселенні, що має світове значення, дозволяють отримати уявлення про ранні цивілізації Туреччини.

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Південно-Східна Анатолія: найкраща подорож базарами та музеями

Початок – Газіантеп; Кінець – Газіантеп; Відстань – 832 км

Історичний південний схід Анатолії відчутно відрізняється від інших частин Туреччини: на його культуру та кухню вплинули курдське та арабське населення регіону. Почніть своє знайомство зі знаменитим Газіантепом, відомим своїми кебабами та пахловою, а також чудово представленою колекцією римських мозаїк у Музеї мозаїк Газіантепа Зеугма.

У Шанліурфі, розташованому на схід, є чудовий археологічний музей і мозаїки, а також барвистий базарний район та довколишні руїни Гебеклітепе, одного з найважливіших місць неоліту у світі. Далі на схід, біля сирійського кордону, у мальовничому Мардіні є старе місто, схоже на музей, атмосферний базар, а також давньоримські руїни та сирійський православний монастир.

Повернувши на північ, ви побачите чарівний та іноді неспокійний Діярбакир – найважливіше курдське місто в Туреччині. Звідси по північному маршруту поверніться в Газіантеп, щоб переночувати в одному з простих пансіонів (гостяних будинків) у вершини Немрут Дагі, увінчаної гігантськими статуями стародавніх богів та героїв.

Східні гори: найкраща дорожня подорож заради дикої природи

Початок – Трабзон; Кінець – Карс; Відстань – 640 км

Цей суворий шлях вимагає хороших навичок водіння в горах, і його не варто робити взимку, але він нагородить відважного мандрівника драматичними краєвидами, ізольованими селами та деякими справді унікальними пам’ятками. Починаючи з жвавого прибережного міста Трабзон, вирушайте в гори, щоб дістатися монастиря Сумела 4-го століття, що нагадує про багату грецьку православну спадщину регіону.

На околицях Гюмюшхане можна знайти старі вірменські церкви, а далі, в Байбурті, знаходиться віддалений, єдиний у своєму роді музей Баксі, присвячений сучасному та традиційному мистецтву. З маловідомого Ерзурума ви можете відправитися на машині Карс, колишній російський форпост з самобутньою архітектурою. Розташовані неподалік руїни Ані, стародавньої столиці Вірменії до проведення сучасних кордонів, мають один із наймальовничіших краєвидів у Туреччині.

Як цікаву альтернативу останньому етапу подорожі, поверніть орендований автомобіль в Ерзурумі і купіть квиток на поїзд до Карсу на знаменитому поїзді Doğu Ekspresi (Східний експрес), який є однією з найцікавіших залізничних подорожей у Туреччині.

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Три півострова: найкраща дорожня подорож для неквапливих прогулянок морським узбережжям

Початок – Бодрум; кінець – Даламан; відстань – 655 км

Звивисті дороги, мальовничі краєвиди та розслаблююча атмосфера трьох півостровів, що виступають з турецького узбережжя в тому місці, де Егейське море зустрічається із Середземним – Бодрум, Датча та Бозбурун – сприяють неквапливому неробству. Півострів Бодрум – найпопулярніший напрямок, тут розташовані курортні міста, від гламурних до богемних.

Датча і Бозбурун (недалеко від Мармаріса) тихіші, але обидва приваблюють дедалі більше втомлених від міста стамбульців. Ви можете виявити, що закохалися в один півострів і хочете провести весь свій час, досліджуючи його численні бухти та села, замість того щоб здійснити повний тур усім трьом. Річковий Дальян, який може похвалитися одним із найкращих пляжів у Туреччині, стане приємною зупинкою перед тим, як вирушити в аеропорт у Даламані.

Фрігія та Озерний край: найкраща поїздка для огляду визначних пам’яток далеко від проторених маршрутів

Початок – Ескішехір; кінець – Анталія; відстань – 556 км

Ви могли б почати цю подорож зі Стамбула, але приємніше доїхати швидкісним поїздом до Ескішехіра, приємного зеленого міста на березі річки з безліччю цікавих місць – обов’язково відвідайте відомий міський музей сучасного мистецтва, перш ніж вирушити в дорогу.

Звідси давня фригійська цивілізація поширилася на південний захід через долини, що ви висічені в скелях, які ви можете досліджувати сьогодні за маршрутом “Фригійський шлях”. Продовжуйте шлях через Кютахью, відому свою османську кераміку, щоб дістатися суворого замку на вершині пагорба, на честь якого названо місто Афьонкарахісар.

На південь від міста Афьон знаходиться лісовий озерний край Туреччини, де можна поїсти рибу біля води в Егірдирі або відправитися в похід зеленими околицями Національного парку озера Ковада. Після відвідування вражаючих руїн стародавнього Сагалассоса перегляньте деякі з артефактів, знайдених на цьому місці, в музеї в Бурдурі, а потім завершіть подорож пляжним відпочинком в Анталії.

Західне Чорне море: найкраща дорожня подорож химерними османськими селами

Початок – Стамбул; Кінець – Самсун; Відстань – 1516 км

Ця тривала подорож дозволить вам познайомитися із порізаним західним узбережжям Чорного моря, а також із зеленими сільськими районами всередині країни. Почніть із прогулянки навколо озера Сапанка, а потім пройдіться по чарівним маленьким селам Тараклі, Гейнюк та Мудурну. У кожній з них є історичні османські будинки в різному стані ремонту, а в Мудурні є найкращі варіанти для ночівлі.

Озеро Абант і ліс Єніче – два чудові природні куточки на шляху до симпатичного прибережного курорту Амасра та його історичної цитаделі. Любовно відреставровані османські особняки Сафранболу – ще одна головна пам’ятка цього регіону, а могутня скельна фортеця Кастамону варто зробити зупинку по дорозі в портове місто Синоп. Звідси можна повернутись углиб країни і відвідати Амасію і Токат з мечетями, а потім завершити подорож у прибережному Самсуні.