Де українські туристи можуть відпочити на травневі свята

Так що, куди злітати на травневі свята 2022

Де тепло на травневі свята на морі

Якщо ви плануєте у травневі свята позагорати та купуватись, то вибирати доведеться закордонну країну. Клімат у Україні навіть на півдні не підходить для купання у морі у травні. Чорне море ще прохолодне, та й до літньої спеки ще далеко. Куди поїхати на травневі за кордон – список відкритих країн у 2022 році обмежений через пандемію коронавірусу:

Туреччина

Найпопулярніший закордонний напрямок у українців з вигідним співвідношенням ціни та комфорту. Середземноморське узбережжя Туреччини (Аланія, Анталья) тепліше, ніж Егейське (Мармаріс, Фетхіє, Бодрум), але і там на початку травня ще не дуже зручно купатися. Температура води на початку травня становить +19+20 градусів.

Вранці та вечорами прохолодно, але в середині дня світить спекотне сонце, на якому можна отримати відмінну засмагу. До речі, у травні сонце в Туреччині дуже активне, тому не забувайте про сонцезахисний крем.

Якщо засмагати без купання вам нецікаво, вибирайте тур в готель з басейнами, що підігріваються. Таких готелів у Туреччині чимало.

Туреччина – це пляжі. Стамбул – відмінний варіант на три святкові вихідні у травні.

У Туреччину з дітьми також добре. Хоч у готелі на все включено з гірками, аквапарком, теплим басейном та дитячою анімацією, хоч у тому ж Стамбулі – гуляти та цікавитися історією.

Що із тестами? Ось які вимоги для туристів діють зараз. Після прильоту до Туреччини необхідно надати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 72 години до вильоту (дітям до 12 років тест не потрібен). Також перед вильотом до Туреччини потрібно заповнити електронну анкету та пред’явити її перед посадкою на борт (в електронному чи роздрукованому вигляді). Щепленим і перехворілим складати тест не потрібно. Докладніше про актуальні правила в’їзду до Туреччини читайте на окремій сторінці.

Єгипет

Ось де тепле море на травневі свята. Температура повітря до +35 градусів, температура моря в Хургаді, Шарм-Ель-Шейху та Дахабі +23+25 градусів. Чудовий пляжний відпочинок забезпечений. А ще травень – гарний час для дайвінгу, комфортна температура води та чудова видимість.

Чи потрібні тести? Так, після прильоту до Єгипту потрібно надати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не пізніше ніж за 72 години до в’їзду до країни. Для вакцинованих тестів здавати не потрібно. Якщо прилітаєте до Хургади, то віза коштуватиме 25$ з особи.

ОАЕ

В ОАЕ у травневі свята справжня спека. Але не така нестерпна як улітку, так що полетіти варто. Температура повітря вдень до +35 °C, а вода в Перській затоці тепла, приємна +26+28 °C. На білих пляжах краще проводити ранкові та вечірні години, а вдень рятуватися походами в музеї або магазини, ближче до кондиціонерів.

Тури в ОАЕ на травневі у 2022 році дорожчі, ніж зазвичай. Все через пандемію та обмежену кількість рейсів. Які вимоги для туристів в ОАЕ: до вильоту потрібно надати негативний тест на ковід, а по прильоті до ОАЕ здати ще один (безкоштовно).

Кіпр

У травні на Кіпрі найтепліше на Середземномор’ї. Погода сонячна, до +25 +27 ° C, вода в морі +19 +21 ° C, досить підбадьорлива. Різноманітність квітів на тлі нескінченно блакитного неба та яскраво бірюзової води тішить око.

Які вимоги для туристів після прильоту на Кіпр. Потрібно надати негативний результат тесту на ковид, отриманий не раніше ніж за 72 години до вильоту (діти до 11 років включно – без тесту). Також необхідно пройти ПЛР-тест після прибуття на Кіпр (платний, 15 євро в аеропорту Ларнакі або 19 євро в аеропорту Пафосу). Щепленим тести здавати не потрібно.

Мальдіви

Райські Мальдіви стали особливо популярним напрямом у Україні за часів пандемії. Мальдівські острови одні з перших відкрилися для туристів у 2020 році, так само швидко запустили прямі рейси туроператори та авіакомпанії та з’явилися пакетні тури.

Початок травня на Мальдівах перехідний час від сухого сезону до вологого. Так, як і раніше, спекотна погода (+30 °C) і такий же приємно теплий, бірюзовий океан (+29+30 °C). Але несподівано може піднятися вітер та хвилі, початися злива. На самих островах вітер та хвилі не страшні, адже всі вони захищені рифами. Дощі йдуть зазвичай ночами, але залишають помітну вологість. Летіти чи не летіти на травневі на Мальдіви? Звичайно летіти та отримувати задоволення від неймовірних пляжних картинок.

Які вимоги для туристів у 2022 році? Після прильоту в аеропорт Мале потрібно надати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 96 годин до вильоту. Від тесту звільняються лише діти до одного року.

Куба

Куба відкрита для туристів, а травневі на Карибах дуже непогана ідея. Чартери літають на райський Кайо-Коко та в популярний Варадеро.

Що з погодою на Кубі у травневі свята. Не все однозначно, що сезон поступово переходить у вологий. Але зливи короткі та пляжному відпочинку не завадять. +30 градусів у повітрі і +28 ° C вода – на мою ідеальні умови після нашої зими. Купаємось, засмагаємо, їздимо на екскурсії.

На Кубу летимо з негативним пцр-тестом (здати не раніше ніж за 72 години до вильоту), після прильоту на острів попросять скласти тест ще раз (безкоштовно). Вакциновані від тестів звільняються.

Домінікана

Клімат у Домініканській республіці схожий із кубинським. Відпочивати тут можна цілий рік. У травні частішають дощі, але вони на щастя короткочасні та пляжному відпочинку не завада. Середня температура повітря на найпопулярнішому домініканському курорті Пунта Кана +29 °C, води +27 °C.

Правила в’їзду в Домініканську республіку просто відмінні – жодних тестів та щеплень від туристів не потрібно.