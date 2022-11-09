Жителі східного узбережжя Флориди готуються до урагану Ніколь

За повідомленням Reuters, мільйони людей вздовж східного узбережжя Флориди готуються зустріти субтропічний атлантичний шторм Ніколь, який пройде через цей район у найближчі два дні.

Швидкість вітру Ніколь якої досягає 80 км/год, наразі знаходиться приблизно за 615 км на північний захід від Багамських островів і рухається на захід у бік Флориди, повідомив сьогодні Національний центр США з ураганів. Шторм рухався зі швидкістю близько 13 км/год у бік Флориди, де 18 мільйонів людей отримали попередження про небезпеку, що насувається.

Шість тижнів тому регіон зазнав лише злив і сильних вітрів, залишившись на краю урагану Ян у Мексиканській затоці та Карибському басейн, в результаті якого загинули 140 людей і було завдано збитків у розмірі 60 мільярдів доларіві.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс відучора оголосив надзвичайний стан у 34 округах уздовж атлантичного узбережжя штату. Прогнози показують, що центр Ніколь досягне північно-західного краю Багамських островів і завтра пройде поблизу або над архіпелагом, щоб досягти узбережжя Флориди пізніше того ж дня, зазначає БТА.