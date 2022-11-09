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США

Жителі східного узбережжя Флориди готуються до урагану Ніколь

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Жителі східного узбережжя Флориди готуються до урагану Ніколь

За повідомленням Reuters, мільйони людей вздовж східного узбережжя Флориди готуються зустріти субтропічний атлантичний шторм Ніколь, який пройде через цей район у найближчі два дні.

Швидкість вітру Ніколь якої досягає 80 км/год, наразі знаходиться приблизно за 615 км на північний захід від Багамських островів і рухається на захід у бік Флориди, повідомив сьогодні Національний центр США з ураганів. Шторм рухався зі швидкістю близько 13 км/год у бік Флориди, де 18 мільйонів людей отримали попередження про небезпеку, що насувається.

Шість тижнів тому регіон зазнав лише злив і сильних вітрів, залишившись на краю урагану Ян у Мексиканській затоці та Карибському басейн, в результаті якого загинули 140 людей і було завдано збитків у розмірі 60 мільярдів доларіві.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс відучора оголосив надзвичайний стан у 34 округах уздовж атлантичного узбережжя штату. Прогнози показують, що центр Ніколь досягне північно-західного краю Багамських островів і завтра пройде поблизу або над архіпелагом, щоб досягти узбережжя Флориди пізніше того ж дня, зазначає БТА.

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