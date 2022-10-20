Потужний ураган зніс парасольки і лежаки на популярному курорті Європи і потрапив на відео

Потужний ураган зніс лежаки та парасольки на одному з пляжів курорту Айя-Напа на Кіпрі та потрапив на відео. Ролик події опублікував британський таблоїд The Daily Mail.
На кадрах видно, як перелякані туристи тікають із пляжу популярного курорту Європи, тоді як ураган наближається до узбережжя. Сильні пориви вітру підняли в повітря парасольки, лежаки та сміття, що знаходилося на пляжі.
Як зазначає джерело, пізніше ураган посилився і переріс у торнадо. Тим часом, за твердженнями місцевої поліції, стихія не завдала серйозних збитків курорту та відпочивальникам.