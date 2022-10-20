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КіпрТуризм

Потужний ураган зніс парасольки і лежаки на популярному курорті Європи і потрапив на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Потужний ураган зніс парасольки і лежаки на популярному курорті Європи і потрапив на відео

Потужний ураган зніс лежаки та парасольки на одному з пляжів курорту Айя-Напа на Кіпрі та потрапив на відео. Ролик події опублікував британський таблоїд The ​​Daily Mail.

На кадрах видно, як перелякані туристи тікають із пляжу популярного курорту Європи, тоді як ураган наближається до узбережжя. Сильні пориви вітру підняли в повітря парасольки, лежаки та сміття, що знаходилося на пляжі.

Як зазначає джерело, пізніше ураган посилився і переріс у торнадо. Тим часом, за твердженнями місцевої поліції, стихія не завдала серйозних збитків курорту та відпочивальникам.

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