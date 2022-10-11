У Венесуелі через ураган «Джулія» загинули десятки людей

Як повідомляє Associated Press, у Венесуелі повінь і зсув, спричинені ураганом «Джулія», забрали життя 36 людей, ще 52 мешканці зникли безвісти.

Зазначається, що потужним потоком було вирвано з коренем великі дерева, зметено уламки скель з гір у районі міста Лас-Техеріас. Місцеві жителі мали всього кілька хвилин на те, щоб залишити свої будинки, після чого лавина бруду, гірських порід і повалених дерев досягла затоплених районів.

Усього було пошкоджено близько 20 000 будинків, постраждали промислові підприємства.

У Венесуелі було оголошено триденну жалобу за загиблими.

Ураган «Джулія» торкнувся також інших країн у Центральній та Південній Америці. Через повені та зсуви щонайменше 28 людей загинули в Сальвадорі та Гватемалі.