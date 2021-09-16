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США

В США 12-річний хлопчик викрав автомобіль і намагався втекти від поліції (ВІДЕО)

Втікач врізався в автомобіль і поранив жінку за кермом

Гліб Парфененко
В США 12-річний хлопчик викрав автомобіль і намагався сховатися від поліції (ВІДЕО)

Після викрадення автомобіля і втечі від поліції 12-річний хлопчик буде відданий під суд в Нью-Мексико. Влада оприлюднила кадри переслідування.

Джипом, який тікав з патрульної машини, керує хлопчик. Він зупиняється, щоб забрати ще двох підлітків зі стоянки, але так і не здається поліції. Всі троє дітей були покарані, тому що вони змовились зі своїм 12-річним другом про те, як вкрасти джип.

Погоня закінчилася на парковці піцерії. 12-річний утікач врізався в автомобіль і поранив жінку, яка перебувала за кермом. Потім він зупинився на узбіччі, а хлопчики, які перебували в машині, спробували втекти пішки. Один з них викинув з вікна автоматичний пістолет калібру 9 мм, який був знайдений поліцією, повідомляє dnes.bg.

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