В аеропортах США пасажирів почнуть перевіряти на рідкісний штам вірусу Ебола

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) готують наказ, який перенаправить мандрівників з Уганди до одного з п’яти аеропортів США, де вони будуть перевірені на можливі ознаки рідкісного штаму Еболи, від якого наразі немає схваленої вакцини та терапевтичних засобів.

Східноафриканська держава Уганда повідомила про спалах суданського вірусу Ебола 20 вересня. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на даний момент зареєстровано 63 підтверджені та ймовірні випадки захворювання, поширених у кількох районах Уганди.

Фахівці стверджують, що рівень смертності від нинішнього спалаху досягає 50 відсотків, і з шести вакцин, які зараз розробляють проти вірусу, жодна не була схвалена, а половина з цих вакцин-кандидатів взагалі застрягла в доклінічних випробуваннях.

Розпорядження CDC, яке стосується приїжджих, не рівносильне забороні на поїздки або карантину, але будь-хто, хто в’їжджає до США після нещодавнього відвідування Уганди, буде перенаправлений до одного з п’яти аеропортів, список яких затверджується.

Прямих рейсів між Угандою та США немає, що ускладнює ідентифікацію пасажирів, які можуть спробувати ухилитися від медичного розпорядження.

За даними CDC, поява симптомів пропасниці Ебола може тривати від двох днів до трьох тижнів. Середня затримка між впливом та появою симптомів становить від восьми до десяти днів. На відміну від деяких захворювань, таких як COVID-19, людина, інфікована Еболою, не може поширювати вірус доти, доки у неї не почнуть виявлятися симптоми.

У одного з перших пацієнтів, виявлених під час цього спалаху в Уганді, спостерігалася висока температура, судоми, блювання та діарея, а також кровотеча з очей. 24-річний пацієнт чоловічої статі помер через дев’ять днів після звернення до медичної клініки.

Суданський вірус був вперше виявлений у Південному Судані у 1976 році. ВООЗ повідомляє, що у семи минулих спалахах у Судані та Уганді смертність становила від 41 до 100 відсотків.

Зазвичай звана «перлиною Африки» Уганда добре підготовлена ​​до боротьби зі спалахами Еболи, але востаннє країна стикалася з суданським варіантом далекого 2012 року, і чиновники адміністрації Байдена підозрюють, що офіційна кількість випадків — це лише верхівка айсберга.

Востаннє CDC проводив так звані «розширені медичні огляди» у січні 2020 року на початку пандемії COVID-19, коли мандрівників із Китаю спочатку направляли до аеропортів Сан-Франциско (SFO), Нью-Йорк (JFK) та Лос-Анджелес (LAX).

Спалах Еболи у 2014 році також спонукав чиновників запровадити регулярні медогляди у низці аеропортів США.