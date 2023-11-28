Названо найкрасивіші місця світу

Відомий журнал для мандрівників Condé Nast Traveler на основі відгуків читачів та експертів склав список найкрасивіших місць на планеті. До нього увійшли пляжі, гори, льодовики, національні парки, водоспади.

Лідирує Амазонія (Бразилія, Аргентина) з її широкими тропічними лісами, що є домом для тисяч видів рослин, тварин і птахів.

Водоспад Анхель у Венесуелі, найвищий у світі, посідає другий рядок рейтингу. На третьому місці — Антарктида з різноманітними ландшафтами.

Першу п’ятірку замикають бамбуковий гай Арасіяма (Японія) та пустеля Атакама в Чилі.

У ТОП-10 також входять Алея баобабів (Мадагаскар), Азорські острови у Португалії, канадський нацпарк Банф, Боулдерс-Біч у ПАР та Кемерон-Хайлендс у Малайзії.

До рейтингу, що налічує 51 рядок, також потрапили Каппадокія та Памуккале в Туреччині, Кавказькі гори на території Грузії, ірландські скелі Мохер, крейдяні скелі Етрета у Франції, фінська Лапландія, Великий Бар’єрний риф (Австралія), Гренландія, бухта Халонг (Словенія) та Комо (Італія), а також безліч інших красивих місць.