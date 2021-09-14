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США

У Техасі лютує ураган (Відео)

Гліб Парфененко
У Техасі лютує ураган (Відео)

Світові агентства повідомили, що ураган першого ступеня Ніколас обрушився на американський штат Техас.

Він досяг узбережжя штату о 5:30 за Гринвічем сьогодні з вітром 120 кілометрів на годину.

Ураган обрушився на сушу в східній частині півострова Матагорда, приблизно в 17 км на захід-південно-захід від пляжу Сарджент в Техасі.

Метеорологи попереджають про проливні дощі і повені. Очікується, що Ніколас буде повільно просуватися в Техасі.

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