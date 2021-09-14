У Техасі лютує ураган (Відео)

Світові агентства повідомили, що ураган першого ступеня Ніколас обрушився на американський штат Техас.

Він досяг узбережжя штату о 5:30 за Гринвічем сьогодні з вітром 120 кілометрів на годину.

Nicholas tipping into Texas https://t.co/WK4spuO8WF — Kimberly Sonnier (@KimberlySonnie4) September 14, 2021

Ураган обрушився на сушу в східній частині півострова Матагорда, приблизно в 17 км на захід-південно-захід від пляжу Сарджент в Техасі.

This is what it’s looking like today in Galveston. Our @zacktKHOU is on the island covering our costal neighbors. Make sure to download our #KHOU11 app to stay connected and updated on #TropicalStormNicholas pic.twitter.com/ZImk4mezeF — KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 13, 2021

Метеорологи попереджають про проливні дощі і повені. Очікується, що Ніколас буде повільно просуватися в Техасі.