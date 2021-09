В Техасе свирепствует ураган (видео)

Мировые агентства сообщили, что ураган первой степени Николас обрушился на американский штат Техас.

Он достиг побережья штата в 5:30 по Гринвичу сегодня с ветром 120 километров в час.

Ураган обрушился на сушу в восточной части полуострова Матагорда, примерно в 17 км к западу-юго-западу от пляжа Сарджент в Техасе.

This is what it’s looking like today in Galveston. Our @zacktKHOU is on the island covering our costal neighbors. Make sure to download our #KHOU11 app to stay connected and updated on #TropicalStormNicholas pic.twitter.com/ZImk4mezeF

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 13, 2021