Смертоносний шторм в Ірландії: скасовано сотні рейсів, загинула людина

Ірландію охопив потужний шторм Іша. За даними Reuters, авіакомпанії відмінили понад сотню рейсів в аеропорту Дубліна і ще близько 30 рейсів перенаправили до інших аеропортів.

Як повідомляється, національна метеорологічна служба Ірландії Met Eireann випустила помаранчеве попередження про погоду для більшої частини країни, включаючи Дублін, а це означає, що вітри можуть суттєво вплинути на людей, майно та діяльність. При цьому в деяких районах на заході та північному заході Ірландії оголосили суворіше червоне попередження.

За даними агентства, аеропорт Схіпхол в Амстердамі також скасував 130 рейсів, запланованих на 22 січня, як превентивний захід через очікуваний сильний вітер.

Видання Irish Independent повідомляє про одного загиблого 40-річного чоловіка внаслідок стихії. 235 тисяч клієнтів залишилися без електрики, а безліч доріг стали непрохідними через повалені дерева. Місцева влада також вирішила скасувати заняття у школах сьогодні, 22 січня.

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Як повідомляється, на даний момент масова операція з очищення доріг та вулиць триває після того, як шторм Іша обрушився на Ірландію з поривами вітру майже 150 км/год.