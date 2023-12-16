У США туристка викрала машину у таксиста, який надто повільно їхав до аеропорту

Пасажирці, яка дуже поспішала на свій рейс до американського аеропорту Остін-Бергстрем, не сподобалося, що водій, який приїхав на замовлення в Uber, зовсім нікуди не поспішав. Вже при виклику таксі їй не сподобався розрахунковий час поїздки. Ну а манера їзди таксиста ще більше збільшувала цей час, якого і так було обмаль.

Він постійно тримав телефон. У певний момент туристці настільки набридло, що вона вихопила його смартфон і викинула у вікно. Таксист відразу зупинився і кинувся на пошуки апарата. Жінка не знітилася, перескочила на його крісло і дала по газах. “Мені потрібно їхати. Я візьму твою машину і залишу її в Southwest Airlines», – сказала вона таксисту.

Дама зуміла доїхати до аеропорту і навіть пішла проходити передпольотні процедури. Однак перед посадкою її затримали. Поліцейські у повітряній гавані отримали сигнал і спочатку знайшли на стоянці кинуте таксі, а потім і викрадачку.

Жінці висунуто звинувачення. Раніше вона часто залучалася за порушення правил дорожнього руху. А ось тепер вирішила піти на всі тяжкі. Виходячи із таксі, вона ще й прихопила карту водія, якою встигла розплатитися у магазинах аеропорту. Забувши про поспіх, вирішила купити чарку та цукерки.