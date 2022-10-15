У США стюардес відправили до лікарні через дивний запах у ручній поклажі

Рейс American Airlines до Барбадосу був змушений повернутися до Маямі в середу ввечері і здійснити екстрену посадку після того, як дивний хімічний запах із ручної поклажі пасажира викликав нудоту у стюардес.

Рейс AA338 авіакомпанії American Airlines знаходився на півдорозі між Багамськими островами та островами Теркс і Кайкос, коли він раптово розвернувся і повернувся до міжнародного аеропорту Маямі. Там його супроводжували у відстійник та «віддали в руки» екстрених служб.

Пожежно-рятувальний департамент Маямі підтвердив, що направив підрозділи на місце події. Деяких членів екіпажу довелося доставити до лікарні, бо їм погано.

Представник American Airlines повідомив, що на борту літака Boeing 737 перебували 172 пасажири та шість членів екіпажу. Авіакомпанія заявила, що рейс було скасовано через «хімічний запах у салоні, викликаний вмістом ручної поклажі».

«Літак приземлився благополучно і без інцидентів, пасажири висадилися у звичайному режимі, — йдеться у заяві. Деякі члени екіпажу були доставлені до місцевої лікарні «з обережності».

У жовтні 2019 року рейс тієї ж American Airlines з лондонського Хітроу до Філадельфії був змушений сісти в Шенноні в Ірландії після того, як екіпаж повідомив про такий сильний хімічний запах на борту, що дві стюардеси знепритомніли. Силами інших бортпровідників їх вдалося швидко привести до тями, але разом з кількома пасажирами вони скаржилися на роздратування очей і кашель.

Авіакомпанія повідомила тоді, що команда прибиральників випадково залишила пляшку з миючим засобом промислової фортеці в туалеті, вона перекинулася під час зльоту та просочила килими. Чистим розчином був CH2200D. Його основним інгредієнтом є хлорид амонію, який може викликати такі симптоми, як подразнення шкіри та дихальних шляхів.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) не веде облік випадків диму, запаху тощо, але за 12 місяців із січня по грудень 2019 року одна лише American Airlines повідомила загалом про 1 644 подібні випадки.

У січні в США дві стюардеси авіакомпанії Alaska Airlines були відправлені до лікарні після того, як їм стало погано через сильний хімічний запах рейсом з Сіетла в Сан-Хосе.