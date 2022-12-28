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СШАТуризм

У США пасажирський літак екстрено приземлився через пожежу на борту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США пасажирський літак екстрено приземлився через пожежу на борту

Як повідомляє телеканал ABC, спалахування ноутбука в салоні призвело до екстреного приземлення літака Lufthansa в Чикаго (США).

Лайнер летів з Лос-Анджелеса у Франкфурт (Німеччина), коли через перегрівання ноутбук одного з пасажирів спалахнув. Командир екіпажу як запобіжний захід вирішив запросити екстрену посадку в найближчому аеропорту.

На щастя, на момент посадки вогонь уже був загашений. На безпеку польоту ситуація не вплинула, але двом бортпровідникам на місці було надано допомогу у зв’язку з отруєнням димом.

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