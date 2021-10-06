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В лотереи в США выиграли джекпот в размере 500 миллионов долларов

Евгений Подольский

После 40 розыгрышей без джекпота в крупнейшей лотерее Америки Powerball, купон с шестью счастливчиками принес 496 миллионов долларов из 700 миллионов джекпота, сообщает Associated Press во вторник.

Номера 12, 15, 22, 54, 66 и 69 на билете, купленном в продуктовом магазине в Морро-Бэй, Калифорния, позволят победителю потребовать 29-летнего выхода на пенсию или денежную выплату — оба налога подлежат налогообложению.

Еще пять счастливчиков выиграли по миллион долларов каждый. Двое были из Массачусетса и по одному из Вирджинии, Флориды и Аризоны.

Последний главный выигрыш Powerball был в начале июня. В ожидании следующего джекпота он вырос до 699,8 миллиарда долларов, что сделало его седьмым по величине джекпотом Powerball в истории США.

Шансы на выигрыш были рассчитаны как 292,2 миллиона к одному. Powerball работает в 45 штатах США, а также на Виргинских островах США и Пуэрто-Рико.

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