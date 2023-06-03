У США стюардеса влаштувала стендап на борту літака та стала зіркою Інтернету

Співробітниця американської авіалінії перетворила нудні інструкції на привабливий стендап.

Для пасажирів рейсу Spirit Airlines до Лас-Вегаса відпочинок розпочався із затримки, але завдяки одній тямущій стюардесі настрій на борту швидко змінився на краще.

Замість вислуховувати всім відомі інструкції про дотримання правил безпеки в літаку, вони стали учасниками гумористичної вистави. З пасажирів вони перетворилися на глядачів.

Харизматична стюардеса майстерно продемонструвала, що розмови про правила не обов’язково мають бути передбачуваними та нудними. Відео з її виступом потрапило до мережі та підкорило серця користувачів мережі.

Дівчина влаштувала своїм пасажирам тест. Спочатку вона запитала, чи знають вони, звідки падає киснева маска. Трьом, хто правильно відповів, вона пообіцяла їх видати.

“Курити на борту не можна, але не хвилюйтеся. Якщо захочете піднімити, виходьте на крило – якщо у вас вийде запалити цигарку, то будь ласка”, – пожартувала бортпровідниця.

Дівчина також відпустила кілька жартів у бік своєї компанії. Прочитавши кілька офіційних рядків, вона здивовано спитала: “Хто це пише?”

Вона також попросила пасажирів бути обережнішими і не ламати речі на борту: “Давайте чесно, якби ви могли собі дозволити за них заплатити, ви б не літали бюджетною авіалінією”. Наприкінці своєї промови вона запропонувала пасажирам розслабитися та “почати вечірку”. Тим, хто не хоче в ній брати участь, вона пообіцяла вимкнути світло та іронічно побажала удачі.

Головне, вона попросила вибачення за затримку, перетворивши неприємну ситуацію на приємний спогад, який залишиться з її пасажирами на все життя. Користувачам TikTok, до речі, її стендап сподобався не менше ніж пасажирам.

“Ця стюардеса заслуговує на підвищення. Вона заспокоїла людей за допомогою гумору”, – написав користувач TikTok з ніком Blondebombshell1120