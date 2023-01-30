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Світу представлений гігантський круїзний монстр на 7500 туристів: морські круїзи виходять на новий рівень

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Світу представлений гігантський круїзний монстр на 7500 туристів: морські круїзи виходять на новий рівень

З початку 2024 року туристи зможуть відвідати справжнє «плавуче місто» на 7500 туристів. Круїзний оператор Royal Caribbean представив попередній огляд останнього круїзного монстра Seas Icon. Він має стати найбільшим круїзним лайнером у світі — справжнім монстром із площею близько 1200 кв.м, 20 палуб і більше 365 метрів завдовжки.

Будівництво лайнера почалося в червні 2022 року, у жовтні 2022 року відкрилися бронювання на перший круїз. Він має відбутися рівно через рік – у січні 2024 року з Майамі на Кариби. Спуск корабля на воду планується до кінця осені 2023 року і стане найбільшим круїзним лайнером у світі, справжнім монстром або плавучим містом.

Для туристів на борту «плавучого міста» анонсовано вісім «районів», на кожному з яких на них чекають «унікальні враження, живі розваги та великий вибір смачної їжі та напоїв». На борту лайнера анонсували власний величезний аквапарк – також найбільший для морських суден – плюс сім басейнів, внутрішній водоспад, скеледром, пляжний клуб із підвісним басейном на верхній палубі та інші вишукані місця.

ДОВІДКА: Як збільшувалися у розмірах круїзні лайнери? У 1990-х роках середньостатистичне круїзне судно загальною місткістю 75 000 брутто-тонн вважалося б більшим. Зараз найбільшими лайнерами вважаються кораблі класу Oasis, також побудовані компанією Royal Caribbean, які мають водотоннажність близько 235 000 брутто-тонн. Титул «найбільшого корабля» поки що утримує Wonder of the Seas, побудований у 2022 році. Проте Icon of the Seas має намір побити цей рекорд зі своєю водотоннажністю майже 251 000 брутто-тонн. Він матиме довжину понад 365 метрів і зможе перевозити понад 7500 пасажирів у понад 2800 каютах при повному завантаженні.

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