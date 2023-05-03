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США скасовують для туристів обов’язкову вакцинацію від COVID-19

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
США скасовують для туристів обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Скасування почне діяти з 12 травня, після того, як 11 травня закінчиться дія надзвичайної ситуації, введеної урядом США у 2020 році у зв’язку з пандемією COVID-19, передає “Голос Америки”.

Адміністрація президента Байдена заявила, що “скасує вимоги про обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для федеральних службовців, федеральних підрядників та міжнародних авіапасажирів наприкінці дня 11 травня.

“Найближчими днями буде надано додаткову інформацію про відміну цих вимог”, – йдеться в прес-релізі на сайті Білого дому.

Міністерство національної безпеки США також заявило, що починаючи з 12 травня не вимагатиме від іноземних пасажирів, які в’їжджають до США через усі наземні порти та на морських судах, надаватиме підтвердження вакцинації від COVID-19.

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