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ПолітикаСША

Сенат США висунув ультиматум по «Північному потоку-2»

Гліб Парфененко
Сенат США висунув ультиматум по «Північному потоку-2»

Два республіканці з Сенату США, Тед Круз і Пет Тумі, пред’явили Конгресу ультиматум, заявивши, що вони заблокують затвердження кандидатів до Держдепартаменту США та Міністерства фінансів США, якщо санкції не будуть накладені на оператора газопроводу «Північного потоку-2».

Про це йдеться в їх листі, направленому в обидві палати.

Круз і Тумі відзначили, що в разі введення санкцій проти газопроводу вони знімуть свої заперечення.

Вони закликали «якомога швидше» ввести санкції проти Nord Stream 2 AG, «розчистивши шлях для затвердження кандидатів».

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