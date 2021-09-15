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ПолитикаСША

Сенат США выдвинул ультиматум по «Северному потоку-2»

Глеб Парфененко
Сенат США выдвинул ультиматум по «Северному потоку-2»

Два республиканцы из Сената США, Тед Круз и Пэт Туми, предъявили Конгрессу ультиматум, заявив, что они заблокируют утверждения кандидатов в Госдепартамент США и Министерства финансов США, если санкции не будут наложены на оператора газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в их письме, направленном в обе палаты.

Круз и Туми отметили, что в случае введения санкций против газопровода они снимут свои возражения.

Они призвали «как можно быстрее» ввести санкции против Nord Stream 2 AG, «расчистив путь для утверждения кандидатов».

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