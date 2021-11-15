Подання на туристичну візу до США скасовано: посольство відмінило всі співбесіди, включаючи грудень

Офіційна інформація від Посольства США:

Ми розуміємо вашу стурбованість через ситуацію з візами та подорожами під час постійного впливу пандемії коронавірусу (COVID-19). Ми цінуємо ваше терпіння та розуміння безпекових пересторог у процесі відновлення наших звичайних послуг. Хоча ми і намагаємося призначати якомога більше співбесід розуміючи необхідність дотримуватись заходів безпеки та розподіляти ресурси, Посольство США в Україні поки не працює у звичному режимі надання візових послуг. Наразі ми обробляємо усі категорії імміграційних віз, але не маємо змоги призначати регулярні співбесіди на отримання туристичних та бізнес віз.

Ми відкрили невелику кількість призначень співбесід для студентських віз та віз підкріплених петиціями, однак період очікування співбесіди може збільшитися через обсяги накопичених необроблених справ.

Президент Байден оголосив, що Сполучені Штати долучаються до всесвітньої політики регулювання повітряних подорожей. Пріоритетним аспектом цієї політики є здоров’я та захист громадян та постійних мешканців США, а також тих, які відвідують нашу країну. Починаючи з 8 листопада, усі негромадяни та неіммігранти (особи, які не є громадянами США та постійними мешканцями, або подорожуючими до США на підставі імміграційної візи), які подорожують до США авіа сполученням, повинні надати докази вакцинації у відповідності до постанови Директора Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) перед тим, як сісти у літак, що летить до США. Детальна інформація про те, що вважається повною вакцинацією знаходиться на сторінці веб сайту CDC.

Повністю вакциновані подорожуючі повинні до посадки в літак надати негативний вірусний тест, який зроблений протягом 3 днів до моменту подорожі до США. Це стосується всіх подорожуючих – громадян США, постійних мешканців США (LPR), та іноземців. Для посилення захисту, невакциновані подорожуючі – громадяни США, постійні мешканці США (LPR), та, у виключних випадках, невелика кількість невакцинованих іноземців – повинні будуть пройти тест протягом 1 календарного дня до моменту подорожі до США. Додаткова інформація про це знаходиться на веб сайті СDC.

Пасажирам потрібно буде надати докази про вакцинацію, а представники авіаліній повинні будуть:

Звірити ім’я та дату народження пасажира з інформацією на документі про вакцинацію.

Пересвідчитись, що документ був виданий офіційними органами (напр. закладами охорони здоров’я, урядовими структурами) у країні, де проводилась вакцинація.

Перевірити основну інформацію, щоб переконатися чи відповідає пасажир визначенню CDC щодо терміну «повністю вакцинований»: тип на назва вакцини, кількість отриманих доз вакцини, дати проведення вакцинації, місце проведення вакцинації (пункт вакцинації, заклад охорони здоров’я).

Авіалінії не повинні надавати права сісти в літак пасажирам, які не відповідають цим вимогам, або якщо їх тест на COVID-19 є позитивним.

Джерело: офіційний сайт посольства США в Україні