Представление на туристическую визу в США отменено: посольство отменило все собеседования, включая декабрь

Официальная информация от Посольства США:

Мы понимаем вашу обеспокоенность по ситуации с визами и путешествиями во время постоянного влияния пандемии коронавируса (COVID-19). Мы ценим ваше терпение и понимание предосторожностей безопасности в процессе восстановления наших обычных услуг. Хотя мы и стараемся назначать как можно больше собеседований, понимая необходимость соблюдать меры безопасности и распределять ресурсы, Посольство США в Украине пока не работает в обычном режиме предоставления визовых услуг. Сейчас мы обрабатываем все категории иммиграционных виз, но нет возможности назначать регулярные собеседования на получение туристических и бизнес виз.

Мы открыли небольшое количество назначений собеседований для студенческих виз и виз, подкрепленных петициями, однако период ожидания собеседования может увеличиться из-за объемов накопленных необработанных дел.

Президент Байден объявил, что Соединенные Штаты присоединяются ко всемирной политике регулирования воздушных путешествий. Приоритетным аспектом этой политики является здоровье и защита граждан и постоянных жителей США, а также посещающих нашу страну. Начиная с 8 ноября все неграждане и неиммигранты (лица, не являющиеся гражданами США и постоянными жителями или путешествующими в США на основании иммиграционной визы), путешествующие в США авиасообщением, должны предоставить доказательства вакцинации в соответствии с постановлением Директора Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) перед тем, как сесть в самолет, летящий в США. Подробная информация о том, что считается полной вакцинацией, находится на странице веб-сайта CDC.

Полностью вакцинированные путешественники должны до посадки в самолет предоставить отрицательный вирусный тест, сделанный в течение 3 дней до момента путешествия в США. Это касается всех путешествующих – граждан США, постоянных жителей США (LPR) и иностранцев. Для усиления защиты, невакцинированные путешественники – граждане США, постоянные жители США (LPR) и, в исключительных случаях, небольшое количество невакцинированных иностранцев – должны будут пройти тест в течение 1 календарного дня до путешествия в США. Дополнительная информация об этом находится на веб-сайте СDC.

Пассажирам нужно будет предоставить доказательства о вакцинации, а представители авиалиний должны будут:

Сверить имя и дату рождения пассажира с информацией в вакцинации.

Удостоверьтесь, что документ был издан официальными органами (например, учреждениями здравоохранения, правительственными структурами) в стране, где проводилась вакцинация.

Проверить основную информацию, чтобы убедиться, соответствует ли пассажир определению CDC относительно термина «полностью вакцинирован»: тип на название вакцины, количество полученных доз вакцины, даты проведения вакцинации, место проведения вакцинации (пункт вакцинации, учреждение здравоохранения).

Авиалинии не должны предоставлять права сесть в самолет пассажирам, не отвечающим этим требованиям, или если их тест на COVID-19 положительный.

Источник: официальный сайт посольства США в Украине