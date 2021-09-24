ГоловнаМедицина«Пандемія нещеплених триває». Джо Байден рекомендує ввести третю дозу вакцини
МедицинаСША

«Пандемія нещеплених триває». Джо Байден рекомендує ввести третю дозу вакцини

Євгеній Подольський

Президент США Джо Байден закликав американців старше 65 років та інших вразливих до COVID-19 осіб прийняти третю дозу вакцини Pfizer. Він також оголосив, що планує зробити це сам, як тільки зможе.

«Моє повідомлення коротке: якщо вам більше 65 років і ви отримали вакцину Pfizer в січні, лютому або березні, прийміть додаткову дозу», – сказав Байден в промові в Білому домі. – Мені складно це визнати, але мені теж більше 65, і мені зроблять додаткову ін’єкцію, – додав президент.

Байден пояснив, що третю дозу вакцини Pfizer через 6 місяців після останньої ін’єкції також можна вводити всім дорослим, що належить до особливо вразливих груп, таким як люди з хронічними захворюваннями і працюють в секторі охорони здоров’я. Всього це близько 60 мільйонів чоловік.

Американський лідер оголосив, що рішення про можливі додаткові дози для вакцинованих препаратами Moderny and Johnson & Johnson буде оголошено найближчим часом. Однак він підкреслив, що рішення з цього приводу залишається за експертами.

Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) вирішили рекомендувати третю дозу вакцини Pfizer для літніх і вразливих людей; раніше те ж саме робили фахівці Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. У той же час експерти заперечували проти затвердження третьої дози для всього населення, вказуючи на недостатність даних. Однак не виключено продовження рекомендації.

Байден також повторив свою оцінку, що в Америці, де знову більше 2000 у щоденній смертності від Covid-19 «пандемія невакцинованих» триває, і невакцинованих меншість американців – близько 70 мільйонів – наносять країні важкої шкоди, переповнені лікарні і затримуючи відновлення економіки.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденвакцинапандеміяБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International