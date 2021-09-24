«Пандемія нещеплених триває». Джо Байден рекомендує ввести третю дозу вакцини

Президент США Джо Байден закликав американців старше 65 років та інших вразливих до COVID-19 осіб прийняти третю дозу вакцини Pfizer. Він також оголосив, що планує зробити це сам, як тільки зможе.

«Моє повідомлення коротке: якщо вам більше 65 років і ви отримали вакцину Pfizer в січні, лютому або березні, прийміть додаткову дозу», – сказав Байден в промові в Білому домі. – Мені складно це визнати, але мені теж більше 65, і мені зроблять додаткову ін’єкцію, – додав президент.

Байден пояснив, що третю дозу вакцини Pfizer через 6 місяців після останньої ін’єкції також можна вводити всім дорослим, що належить до особливо вразливих груп, таким як люди з хронічними захворюваннями і працюють в секторі охорони здоров’я. Всього це близько 60 мільйонів чоловік.

Американський лідер оголосив, що рішення про можливі додаткові дози для вакцинованих препаратами Moderny and Johnson & Johnson буде оголошено найближчим часом. Однак він підкреслив, що рішення з цього приводу залишається за експертами.

Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) вирішили рекомендувати третю дозу вакцини Pfizer для літніх і вразливих людей; раніше те ж саме робили фахівці Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. У той же час експерти заперечували проти затвердження третьої дози для всього населення, вказуючи на недостатність даних. Однак не виключено продовження рекомендації.

Байден також повторив свою оцінку, що в Америці, де знову більше 2000 у щоденній смертності від Covid-19 «пандемія невакцинованих» триває, і невакцинованих меншість американців – близько 70 мільйонів – наносять країні важкої шкоди, переповнені лікарні і затримуючи відновлення економіки.