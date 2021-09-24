«Пандемия непривитых продолжается». Джо Байден рекомендует ввести третью дозу вакцины

Президент США Джо Байден призвал американцев старше 65 лет и других уязвимых к COVID-19 лиц принять третью дозу вакцины Pfizer. Он также объявил, что планирует сделать это сам, как только сможет.

«Мое сообщение короткое: если вам больше 65 лет и вы получили вакцину Pfizer в январе, феврале или марте, примите дополнительную дозу», — сказал Байден в речи в Белом доме. — Мне сложно это признать, но у меня тоже больше 65, и мне сделают дополнительную инъекцию, — добавил президент.

Байден пояснил, что третью дозу вакцины Pfizer через 6 месяцев после последней инъекции также можно вводить всем взрослым, принадлежащим к особо уязвимым группам, таким как люди с хроническими заболеваниями и работающие в секторе здравоохранения. Всего это около 60 миллионов человек.

Американский лидер объявил, что решение о возможных дополнительных дозах для вакцинированных препаратами Moderny and Johnson & Johnson будет объявлено в ближайшее время. Однако он подчеркнул, что решение по этому поводу остается за экспертами.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) решили рекомендовать третью дозу вакцины Pfizer для пожилых и уязвимых людей; ранее то же самое делали специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В то же время эксперты возражали против утверждения третьей дозы для всего населения, указывая на недостаточность данных. Однако не исключено продление рекомендации.

Байден также повторил свою оценку, что в Америке, где снова больше 2000 При ежедневной смертности от Covid-19 «пандемия невакцинированных» продолжается, и невакцинированное меньшинство американцев — около 70 миллионов — наносят стране тяжелый ущерб, переполненные больницы и задерживая восстановление экономики.