ГлавнаяМедицина«Пандемия непривитых продолжается». Джо Байден рекомендует ввести третью дозу вакцины
МедицинаСША

«Пандемия непривитых продолжается». Джо Байден рекомендует ввести третью дозу вакцины

Евгений Подольский

Президент США Джо Байден призвал американцев старше 65 лет и других уязвимых к COVID-19 лиц принять третью дозу вакцины Pfizer. Он также объявил, что планирует сделать это сам, как только сможет.

«Мое сообщение короткое: если вам больше 65 лет и вы получили вакцину Pfizer в январе, феврале или марте, примите дополнительную дозу», — сказал Байден в речи в Белом доме. — Мне сложно это признать, но у меня тоже больше 65, и мне сделают дополнительную инъекцию, — добавил президент.

Байден пояснил, что третью дозу вакцины Pfizer через 6 месяцев после последней инъекции также можно вводить всем взрослым, принадлежащим к особо уязвимым группам, таким как люди с хроническими заболеваниями и работающие в секторе здравоохранения. Всего это около 60 миллионов человек.

Американский лидер объявил, что решение о возможных дополнительных дозах для вакцинированных препаратами Moderny and Johnson & Johnson будет объявлено в ближайшее время. Однако он подчеркнул, что решение по этому поводу остается за экспертами.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) решили рекомендовать третью дозу вакцины Pfizer для пожилых и уязвимых людей; ранее то же самое делали специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В то же время эксперты возражали против утверждения третьей дозы для всего населения, указывая на недостаточность данных. Однако не исключено продление рекомендации.

Байден также повторил свою оценку, что в Америке, где снова больше 2000 При ежедневной смертности от Covid-19 «пандемия невакцинированных» продолжается, и невакцинированное меньшинство американцев — около 70 миллионов — наносят стране тяжелый ущерб, переполненные больницы и задерживая восстановление экономики.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденвакцинапандемияКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International