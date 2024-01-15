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Ніж у хлібі, травичка у підгузку: найдивніші речі, які пасажири намагалися пронести у літак

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ніж у хлібі, травичка у підгузку: найдивніші речі, які пасажири намагалися пронести у літак
Існують досить суворі вимоги до предметів, які пасажирам дозволяється брати на борт літака у ручній поклажі. Тим не менш, мандрівники регулярно намагаються пронести в літак “заборонку”.
Адміністрація транспортної безпеки США (TSA) опублікувала у своїх соцмережах список 10 найдивніших речей, які люди намагалися пронести до літаків у 2023 році.
Очолила рейтинг “інертна прихована вибухова речовина”, захована всередині банки від енергетичного напою Bang Energy (дослівно “вибухова енергія” – ред.) в аеропорту Талси в Оклахомі. “Номер один точно не був підбадьорливим способом розпочати день в аеропорту”, – написали в TSA.
Друге місце дісталося вилученим у нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардія шишечкам конопель, захованим у підгузку, а третє – картриджу з саморобним вибуховим пристроєм CO2, який співробітники служби безпеки виявили в аеропорту Сакраменто.
Четвертий рядок зайняв автомат, під зав’язку заряджений 163 набоями, який вилучили в аеропорту Нового Орлеана. Замкнув п’ятірку ніж, який намагалися провезти в протезі ноги через головний аеропорт Аляски “Анкорідж”.
Також у топ-10 потрапили 35-мм снаряд (аеропорт Шарлотт-Дуглас), метамфетамін у банку від приправи для крабового варення (аеропорт Нового Орлеана), ніж у буханці хліба (аеропорт Сіетла), копії патронів (аеропорт Міннеаполіса) (Аеропорт Бостона).

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