Найбільший у світі круїзний лайнер буде вп’ятеро більшим за «Титаніка»

Icon of the Seas, круїзний лайнер від Royal Caribbean, стане найбільшим у світі та перевищить розміри великого «Титаніка» вп’ятеро. Запуск судна, яке зможе розмістити одночасно понад 5000 пасажирів, заплановано на січень 2024 року. Попит на круїзний тур настільки високий, що організатори відкрили продаж путівок на 2025-2026 роки.

Компанія Royal Caribbean відкрила бронювання на Icon of the Seas на цьому тижні і оголосила про старт додаткових продажів на кілька років уперед, т.к. попит на круїзи був рекордним. Відомо, що лайнер вирушить у плавання з Майамі Карибським морем, включаючи відвідування приватного острова круїзної лінії.

Гігантське судно пропонує широкий спектр розваг як для сімейних туристів, так і для відпочиваючих категорії 18+, оскільки корабель розділений на вісім кварталів на 20 палубах, перетинатися відпочивальникам різних груп буде важко.

Один із предметів гордості судна — величезний аквапарк Category 6 з рекордними водними гірками та басейнами, причому там передбачена одна з найшвидших на морі, з майже епітичними вертикальними спусками, уточнила газета Daily Star. Крім того, передбачено інші екстремальні види відпочинку, включаючи симулятори серфінгу на верхній палубі. Заявлено також шоу водоспадів Aqua Dome та льодову ковзанку. Щодо харчування, то на лайнері працюватимуть ресторани та бари.

Нагадаємо, «Титанік» був одним із найбільших та розкішних пасажирських суден. Його довжина становила 269 метрів, ширина – 28 метрів, висота від кіля до верхньої частини – близько 53 метрів. Ці розміри робили «Титанік» одним із найбільших пароплавів свого часу. Коли він був спущений на воду в 1912 році, він вважався одним із найрозкішніших і найсучасніших судів.