Міністерство юстиції США ініціює посилення контролю над криптовалютами

Про це в середу заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако.

У середу заступник генерального прокурора США Ліза Монако оприлюднила дві нові ініціативи правоохоронних органів Міністерства юстиції, спрямовані на посилення контролю над криптовалютами та урядовими підрядниками, які не повідомляють про кіберзлочини.

Виступаючи на кіберсаміті Aspen у середу, Монако оголосила про запуск Національної групи з питань застосування заходів у сфері криптовалюти, яка має на меті “зміцнити” здатність Міністерства юстиції розправлятися з фінансовими ринками, які дозволяють кіберзлочинцям процвітати.

До групи входитимуть фахівці з питань боротьби з відмиванням грошей та кібербезпеки.

“Біржі криптовалют хочуть стати банками майбутнього, але ми повинні переконатися, що люди можуть бути спокійними, використовуючи ці системи, і ми повинні бути готові викорінити зловживання”, – сказала Монако. «Справа в тому, щоб захистити споживачів».

Кіберзлочинці, які атакують американські компанії за допомогою програм-вимагачів, зазвичай отримують гроші у криптовалюті. Хакери часто використовують комбінацію різних криптовалютних сервісів для отримання та переказу цих платежів, допомагаючи приховати їх від правоохоронних органів.

Монако також оголосила про запуск ініціативи проти кібер-шахрайства, яка “буде використовувати засоби цивільного захисту для судового переслідування компаній, які є державними підрядниками та отримують федеральні кошти, але не відповідають рекомендованим стандартам кібербезпеки”.

“Надто довго компанії вважали за краще мовчати через помилкову думку, що приховувати порушення менш ризиковано, ніж повідомляти про нього. Сьогодні все змінюється”, – сказав Монако.