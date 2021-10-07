Министерство юстиции США инициирует усиление контроля над криптовалюта

Об этом в среду заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

В среду заместитель генерального прокурора США Лиза Монако обнародовала две новые инициативы правоохранительных органов Министерства юстиции, направленные на усиление контроля над криптовалюта и правительственными подрядчиками, которые не сообщают о киберпреступления.

Выступая на киберсамити Aspen в среду, Монако объявила о запуске Национальной группы по вопросам применения мер в сфере криптовалюта, которая имеет целью «укрепить» способность Министерства юстиции расправляться с финансовыми рынками, которые позволяют киберпреступникам процветать.

В группу войдут специалисты по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.

«Биржи криптовалюта хотят стать банками будущего, но мы должны убедиться, что люди могут быть спокойны, используя эти системы, и мы должны быть готовы искоренить злоупотребления», — сказала Монако. «Дело в том, чтобы защитить потребителей».

Киберпреступники, которые атакуют американские компании с помощью программ-вымогателей, обычно получают деньги в криптовалюта. Хакеры часто используют комбинацию различных криптовалютних сервисов для получения и перевода этих платежей, помогая скрыть их от правоохранительных органов.

Монако также объявила о запуске инициативы по борьбе с кибер-мошенничества, которая «будет использовать средства гражданской защиты для судебного преследования компаний, которые являются государственными подрядчиками и получают федеральные средства, но не соответствуют рекомендованным стандартам кибербезопасности».

«Слишком долго компании предпочитали молчать из-за ошибочное мнение, что скрывать нарушения менее рискованно, чем сообщать о нем. Сегодня все меняется», — сказал Монако.