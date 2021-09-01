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США

Луїзіана протягом місяця залишається без електрики і води

Буря забрала життя щонайменше чотирьох людей.

Гліб Парфененко
Луїзіана протягом місяця залишається без електрики і води

Південна Луїзіана готується до місяця без електрики і надійного водопостачання після урагану “Іда”, одного з найпотужніших ураганів, що пройшли через узбережжі Перської затоки, повідомляє Reuters. До вчорашнього дня близько 1,3 мільйона домогосподарств залишилися без електрики, більшість з них в Луїзіані.

Луїзіана протягом місяця залишається без електрики і води
BTA

Шторм забрав життя щонайменше чотирьох осіб. Число загиблих, ймовірно, було б набагато більше, якби не система захисних дамб, побудованих навколо Нового Орлеана після того, як 16 років тому місто було зруйноване ураганом “Катріна”, повідомляє BTA.

Влада не може провести повну оцінку збитків через повалені дерева і перекриті дороги.

Луїзіана протягом місяця залишається без електрики і води
BTA

Ситуація ускладнюється спекотною погодою в деяких районах Луїзіани і Міссісіпі, де температура вчора досягла 35 градусів за Цельсієм. За оцінками, до повного відновлення енергопостачання може пройти до 30 днів.

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