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США

Луизиана течение месяца остается без электричества и воды

Буря забрала життя щонайменше чотирьох людей.

Глеб Парфененко
Луизиана течение месяца остается без электричества и воды

Южная Луизиана готовится к месяцу без электричества и надежного водоснабжения после урагана «Ида», одного из крупнейших ураганов, прошедших через побережье Персидского залива, сообщает Reuters. До вчерашнего дня около 1,3 миллиона домохозяйств остались без электричества, большинство из них в Луизиане.

Шторм унес жизни по меньшей мере четырех человек. Число погибших, вероятно, было бы гораздо больше, если бы не система защитных дамб, построенных вокруг Нового Орлеана после того, как 16 лет назад город был разрушен ураганом «Катрина», сообщает BTA.

Власть не может провести полную оценку ущерба из-за поваленных деревьев и перекрытых дорог.

Ситуация осложняется жаркой погодой в некоторых районах Луизианы и Миссисипи, где температура вчера достигла 35 градусов по Цельсию. По оценкам, до полного восстановления энергоснабжения может пройти до 30 дней.

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