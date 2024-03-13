Компанія Boeing провалила 33 із 89 перевірок якості, проведених Федеральним управлінням цивільної авіації США після інциденту з Boeing 737 MAX 9, у якого під час зльоту вирвало двері.

Багато проблем, виявлених аудиторами, належать до категорії недотримання “затвердженого виробничого процесу, процедури чи інструкції”.

Наприклад, в ході аудиту Spirit AeroSystems (збирає фюзеляжі для Boeing 737) з’ясувалося, що збирачі наносять рідке мило на дверний ущільнювач “як мастило”. Також Spirit AeroSystems провалила перевірку вантажних дверей та перевірку встановлення вікон кабіни.

Окрім того, аудитори FAA перевірили, наскільки добре співробітники Boeing розуміють процеси контролю якості. Внаслідок опитування було отримано лише 58 відсотків позитивних відповідей.

Раніше в США знайшли мертвим колишнього інженера Boeing з контролю за якістю Джона Барнетта, який повідомив про проблеми зі збиранням літаків у рамках судового процесу проти компанії.

Нагадаємо, наприкінці січня FAA повідомило, що не дасть згоди компанії Boeing на розширення виробництва літаків серії MAX, включно з 737-9 MAX, і розпорядилося провести ретельну перевірку всіх лайнерів даного типу. Експлуатація цих літаків була припинена в США після НП з Boeing 737 MAX 9 компанії Alaska Airlines, який здійснив екстрену посадку, після того, як у нього в повітрі випала секція фюзеляжу і розгерметизувався пасажирський салон.