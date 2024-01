Частина пасажирського літака відірвалася під час польоту до США

Частина пасажирського літака авіакомпанії Alaska Airlines відірвалася під час польоту до США, повідомляє Daily Mail.

Рейс авіакомпанії Alaska Airlines здійснив екстрену посадку в Орегоні в п’ятницю після того, як у повітрі вилетіло вікно та фрагмент фюзеляжу повітряного судна.

Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air. The situation was so bad a child’s shirt was ripped off. pic.twitter.com/y4yMA12Iq0 — DramaAlert (@DramaAlert) January 6, 2024

На кадрах, що поширилися в соцмережах, видно сяючий отвір у бічній частині літака поряд із пасажирськими кріслами.

Зазначається, що літак прямував із Портленда до Онтаріо в штаті Каліфорнія. На борту були 171 особа та 6 членів екіпажу. У прес-службі аеропорту уточнили, що літак благополучно приземлився.

AS1282 from Portland to Ontario, CA experienced an incident this evening soon after departure. The aircraft landed safely back at Portland International Airport with 171 guests and 6 crew members. We are investigating what happened and will share more as it becomes available. — Alaska Airlines (@AlaskaAir) January 6, 2024

За даними ЗМІ, літак був випущений на заводі Boeing лише 2,5 місяці тому. Повернення в Портленд та екстрену посадку довелося проводити після 20 хвилин польоту.

NEW IMAGE from on board Alaska Airlines 1282 after ***part of the fuselage*** blew out mid-flight. Successful emergency return to Portland after 20 minutes in the air. 10-week-old (!) Boeing 737 Max 9. NTSB investigating. pic.twitter.com/qjX8fQ1br1 — Pete Muntean (@petemuntean) January 6, 2024

Крім того, через розгерметизацію, крім фюзеляжу, вилетіло незайняте сидіння, що стоїть поруч, а з одного з дітей зірвало сорочку. Наголошується, що інцидент стався на висоті 5 кілометрів. Про постраждалих інформації немає.

Національна рада США з безпеки на транспорті повідомила, що вона розслідує інцидент, що стався під час польоту і опублікує оновлену інформацію, коли вона буде доступна.

Також читайте: Пасажир випав на перон, відчинивши двері літака