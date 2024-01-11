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Частина пасажирського літака відірвалася під час польоту до США

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Частина пасажирського літака відірвалася під час польоту до США

Частина пасажирського літака авіакомпанії Alaska Airlines відірвалася під час польоту до США, повідомляє Daily Mail.

Рейс авіакомпанії Alaska Airlines здійснив екстрену посадку в Орегоні в п’ятницю після того, як у повітрі вилетіло вікно та фрагмент фюзеляжу повітряного судна.

На кадрах, що поширилися в соцмережах, видно сяючий отвір у бічній частині літака поряд із пасажирськими кріслами.

Зазначається, що літак прямував із Портленда до Онтаріо в штаті Каліфорнія. На борту були 171 особа та 6 членів екіпажу. У прес-службі аеропорту уточнили, що літак благополучно приземлився.

За даними ЗМІ, літак був випущений на заводі Boeing лише 2,5 місяці тому. Повернення в Портленд та екстрену посадку довелося проводити після 20 хвилин польоту.

Крім того, через розгерметизацію, крім фюзеляжу, вилетіло незайняте сидіння, що стоїть поруч, а з одного з дітей зірвало сорочку. Наголошується, що інцидент стався на висоті 5 кілометрів. Про постраждалих інформації немає.

Національна рада США з безпеки на транспорті повідомила, що вона розслідує інцидент, що стався під час польоту і опублікує оновлену інформацію, коли вона буде доступна.

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