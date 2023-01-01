6 неймовірних фактів про літак Boeing 777

Boeing 777-300ER – найбільший і найпопулярніший варіант сімейства двомоторних гігантів від Boeing. Його розміри — майже 74 метри завдовжки та 65 метрів завширшки.

Цей літак відкрив еру двомоторних далекомагістральних гігантів. Перший 777-200 отримала компанія United Airlines у 1995 році. Цей екземпляр, до речі, досі літає. У зв’язку з величезною популярністю у авіакомпаній було продано понад 1 500 пасажирських і вантажних варіантів. Він може перевозити велику кількість пасажирів та вантажів на далекі відстані, використовуючи при цьому лише два двигуни.

2024 року Boeing 777 відзначить 30-ту річницю свого першого польоту, а вже 2025-го з’явиться наступне покоління мега-близнюків — Boeing 777X.

Пропонуємо шість неймовірних фактів про Boeing 777.

Його двигуни – найпотужніші у світі

Єдиний варіант двигуна на 777-300ER – General Electric GE90-115B.

Турбіна з лопатями діаметром 3,25 метра всього на кілька сантиметрів менше за діаметр фюзеляжу Boeing 737.

777-й – перший Boeing, керований через комп’ютер

Всі важелі, джойстики та кнопки в кабіні пілотів підключені до комп’ютерів, які керують механічними частинами літака. Цей принцип називається fly-by-wire.

Airbus випередив Boeing у технології управління «проводами», представивши A320 наприкінці 1980-х років.

Наступний Boeing, який використовує принцип управління fly-by-wire, – Boeing 787. Він використовує технологію 777.

Літак вміщує понад 500 пасажирів

Дві найбільші авіакомпанії Японії експлуатували Boeing 777-300, які вміщали 500 і більше пасажирів – неймовірна кількість для двомоторного однопалубного літака.

Авіакомпанія All Nippon Airways експлуатує 777-300 у країні. У нього вміщується 514 пасажирів: 21 у преміум-класі та 419 в економ-класі. До виходу «на пенсію» в епоху пандемії літаки 777–300 авіакомпанії Japan Airlines перевозили 500 пасажирів: 78 у бізнес-класі та 422 в економі.

Свого часу ANA керувала парком Boeing 747-400, які вміщали 567 пасажирів. Але цей літак вдвічі більше двигунів — чотири.

777-300ER має той самий фюзеляж, що й 777–300, але в нього повністю нове крило, додатковий запас палива та інша злітна та посадкова вага. У сукупності це призводить до більш продуктивному варіанту.

Японська ANA експлуатує 777-300ER з найменшою місткістю

Зрозуміло, ANA використовує 777-й у різних місіях.

Наприклад, авіакомпанія втискає 514 пасажирів у 777–300, які використовуються на маршрутах малої дальності.

З іншого боку, одна з конфігурацій 777-300ER ANA має всього 212 посадкових місць – менше половини звичайного. У цьому варіанті використається бізнес-клас ANA’s The Room.

Найкоротший маршрут від 777 до 72,5 км.

Літери ER у назві 777-300ER означають extended range, тобто розширений діапазон дії. Однак це не важливо для голландської KLM на коротких 72-кілометрових 35-хвилинних перельотах, які вона здійснює тричі на тиждень у Танзанії. Цей маршрут проходить між міжнародним аеропортом імені Абейда Амані Каруме (ZNZ) на Занзібарі та міжнародним аеропортом імені Джуліуса Ньєрере (DAR) у Дар-ес-Саламі. Рейс виконується як сегмент трикутного маршруту між амстердамським аеропортом Схіпхол (AMS), ZNZ та DAR. KLM не здійснює жодних місцевих перевезень чи вантажів між двома аеропортами.

Найдовший маршрут 777 складає 13 402 км.

Рейс Saudia з міжнародного аеропорту імені короля Абдулазіза (JED) в Джидді (Саудівська Аравія) до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса (LAX) є найдовшим рейсом 777 у світі і взагалі одним із найтриваліших на планеті. Час у дорозі більше 16 годин.

Цікаво, що 777-300ER – це не найдальшемагістральний варіант 777. Ця честь дістається 777-200LR, літери в назві якого походять від long range. Пасажирська версія 777-200LR зазнала комерційного провалу, було поставлено всього 61 екземпляр. Однак 777-200LR — це платформа, яка використовується для вантажного варіанту 777 — 777F, який виявився набагато успішнішим: станом на 30 вересня 2022 року було поставлено 212 літаків.

Другий за тривалістю рейс 777 у світі виконується літаком 777-200LR. Щоденний переліт Emirates протяжністю 13 140 км між міжнародним аеропортом Дубая (DXB) та міжконтинентальним аеропортом імені Джорджа Буша (IAH) у Х’юстоні також займає понад 16 годин.