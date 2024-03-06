Припинено виробництво Boeing 737 MAX після випадку з відірваними дверима літака

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) оголосило про зупинення розширення виробництва Boeing 737 MAX після шеститижневого аудиту компаній Boeing та Spirit AeroSystems, передає Travel Pulse.

Згідно з FAA, були виявлені множинні випадки, коли компанії не дотримувалися вимог контролю якості виробництва. Це виявили після інциденту 5 січня, коли під час польоту літака Alaska Airlines відвалилася дверна панель.

“FAA виявило проблеми з дотриманням норм у процесі виробничого контролю Boeing, поводженні з деталями та їх зберіганні, а також контролі продукції. FAA надає ці відомості громадськості як оновлення інформації щодо розслідування агентства, що продовжується”, – заявило відомство.

Boeing має 90 днів на розробку плану коригуючих дій.

“Щоб притягнути Boeing до відповідальності за проблеми з якістю виробництва, FAA призупинило розширення виробництва Boeing 737 MAX, розглядає можливість використання третьої сторони для проведення незалежних оглядів систем якості та продовжить збільшувати свою присутність на об’єктах Boeing у Рентоні, штат Вашингтон, та об’єктах Spirit AeroSystems у Вічите, штат Канзас”, – наголошується у заяві.

Минулого тижня адміністратор FAA Майк Уітакер зустрівся з генеральним директором Boeing та іншими високопоставленими лідерами, повідомивши їм, що вони мають усунути виявлені в ході аудиту проблеми як частину свого плану щодо виправлення системних недоліків. Компанія також має усунути проблеми, виявлені у звіті експертної групи, яка вивчала культуру безпеки у Boeing.

FAA заявило, що ретельно розгляне всі коригувальні дії Boeing, щоб визначити, чи вони повністю усувають виявлені проблеми.