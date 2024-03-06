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Припинено виробництво Boeing 737 MAX після випадку з відірваними дверима літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Припинено виробництво Boeing 737 MAX після випадку з відірваними дверима літака
Photo by Richard Lu on Unsplash

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) оголосило про зупинення розширення виробництва Boeing 737 MAX після шеститижневого аудиту компаній Boeing та Spirit AeroSystems, передає Travel Pulse.

Згідно з FAA, були виявлені множинні випадки, коли компанії не дотримувалися вимог контролю якості виробництва. Це виявили після інциденту 5 січня, коли під час польоту літака Alaska Airlines відвалилася дверна панель.

“FAA виявило проблеми з дотриманням норм у процесі виробничого контролю Boeing, поводженні з деталями та їх зберіганні, а також контролі продукції. FAA надає ці відомості громадськості як оновлення інформації щодо розслідування агентства, що продовжується”, – заявило відомство.

Boeing має 90 днів на розробку плану коригуючих дій.

“Щоб притягнути Boeing до відповідальності за проблеми з якістю виробництва, FAA призупинило розширення виробництва Boeing 737 MAX, розглядає можливість використання третьої сторони для проведення незалежних оглядів систем якості та продовжить збільшувати свою присутність на об’єктах Boeing у Рентоні, штат Вашингтон, та об’єктах Spirit AeroSystems у Вічите, штат Канзас”, – наголошується у заяві.

Минулого тижня адміністратор FAA Майк Уітакер зустрівся з генеральним директором Boeing та іншими високопоставленими лідерами, повідомивши їм, що вони мають усунути виявлені в ході аудиту проблеми як частину свого плану щодо виправлення системних недоліків. Компанія також має усунути проблеми, виявлені у звіті експертної групи, яка вивчала культуру безпеки у Boeing.

FAA заявило, що ретельно розгляне всі коригувальні дії Boeing, щоб визначити, чи вони повністю усувають виявлені проблеми.

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