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ІзраїльТуризм

В аеропорту Тель-Авіва заборонять приземлятися всім Boeing 747 та Airbus A380

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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В аеропорту Тель-Авіва заборонять приземлятися всім Boeing 747 та Airbus A380

Щоб знизити рівень шуму та забруднення повітря, адміністрація ізраїльського аеропорту оголосила, що з 31 березня 2023 року використання чотиримоторних літаків буде заборонено.

Керівництво повітряної гавані заявило, що воно вже проінформувало авіакомпанії про нововведення. Починаючи з літнього сезону 2023 року (з 31 березня) їм більше не дозволять приземляти великі реактивні літаки в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. І це лише частина масштабного плану щодо покращення навколишнього середовища.

У зв’язку з повсюдною відмовою від експлуатації 747-х та інших чотиримоторних пасажирських літаків, постанова в основному торкнеться вантажних рейсів.

Національна авіакомпанія Ізраїлю El Al більше не експлуатує літаки Boeing 747, використовуючи замість них двомоторні Boeing 777 та 787 на своїх далекомагістральних маршрутах. Щоб дістатися до Бен-Гуріона, міжнародні перевізники використовують ті ж моделі Boeing або аналогічні літаки Airbus, проте деякі модернізували для перевезення вантажів зручні 747 «Боїнги»

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