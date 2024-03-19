Всі розділи
ГоловнаСШАУ США шматок обшивки Boeing 737 відвалився у польоті
СШАТуризм

У США шматок обшивки Boeing 737 відвалився у польоті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США шматок обшивки Boeing 737 відвалився у польоті
Photo by Arkin Si on Unsplash

Панель Boeing 737 зникла у польоті на рейсі United Airlines до Орегону, передає The National.

Після безпечної посадки рейсу United Airlines в Орегоні було виявлено, що Boeing 737-800 не має частини зовнішньої обшивки. Літак, якому вже 25 років, виконував рейс із Сан-Франциско до Медфорду, на борту перебували 139 пасажирів та 6 членів екіпажу. За даними авіакомпанії та Федерального управління цивільної авіації (FAA), інцидент не спричинив травм.

Представник United Airlines повідомив, що відсутність панелі було виявлено після того, як літак прибув до термінала. Авіакомпанія має намір провести всебічне розслідування та усунути пошкодження перед поверненням літака в експлуатацію.

Boeing відмовився від коментарів, переадресувавши питання до United Airlines. Директор аеропорту Ембер Джадд припустила, що пропажу панелі помітили співробітники аеропорту або пілоти під час огляду перед польотом.

FAA підтвердило початок розслідування інциденту з літаком, збудованим наприкінці 1998 року та експлуатованим United Airlines з 30 листопада 2011 року. Цей інцидент знову привернув увагу до безпеки польотів у США, особливо після події з Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines, коли у польоті відвалилася панель дверей.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Незграбний рух стюардеси мало не став причиною катастрофи Boeing з повним салоном пасажирів

Австралія
Виробник літаків Boeing рекомендував авіакомпаніям перевірити крісла у кабінах...

Компанія Boeing провалила 33 із 89 перевірок якості

США
Компанія Boeing провалила 33 із 89 перевірок якості, проведених...

У Танзанії через отруєння м’ясом черепахи померло дев’ятеро туристів

Туризм
Як повідомляє Associated Press, у Танзанії в результаті отруєння...

Російський турист розгромив сокирою ресторан на острові Балі

Індонезія
Роман росіянина та індонезійської дівчини закінчився сумно для чоловіка,...

У літака United Airlines з пасажирами на борту в польоті загорівся двигун

США
Як повідомляє видання ABC13 Houston, у літака "Боїнг" американської...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму