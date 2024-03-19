У США шматок обшивки Boeing 737 відвалився у польоті

Панель Boeing 737 зникла у польоті на рейсі United Airlines до Орегону, передає The National.

Після безпечної посадки рейсу United Airlines в Орегоні було виявлено, що Boeing 737-800 не має частини зовнішньої обшивки. Літак, якому вже 25 років, виконував рейс із Сан-Франциско до Медфорду, на борту перебували 139 пасажирів та 6 членів екіпажу. За даними авіакомпанії та Федерального управління цивільної авіації (FAA), інцидент не спричинив травм.

Представник United Airlines повідомив, що відсутність панелі було виявлено після того, як літак прибув до термінала. Авіакомпанія має намір провести всебічне розслідування та усунути пошкодження перед поверненням літака в експлуатацію.

Boeing відмовився від коментарів, переадресувавши питання до United Airlines. Директор аеропорту Ембер Джадд припустила, що пропажу панелі помітили співробітники аеропорту або пілоти під час огляду перед польотом.

FAA підтвердило початок розслідування інциденту з літаком, збудованим наприкінці 1998 року та експлуатованим United Airlines з 30 листопада 2011 року. Цей інцидент знову привернув увагу до безпеки польотів у США, особливо після події з Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines, коли у польоті відвалилася панель дверей.